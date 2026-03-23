Clima
23 de marzo de 2026 - 16:12

Diez departamentos en zona de tormentas para esta tarde

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Una mujer cruza la calle y se protege de la lluvia con una sombrilla. Foto de archivo.FERNANDO ROMERO 23-02-26 LOCALES

La Dirección de Meteorología emitió una nueva alerta en la que anuncia tiempo severo en al menos diez departamentos del territorio nacional para esta tarde. Te contamos cuáles son.

Por ABC Color

El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según la alerta emitida a las 15:23 por la Dirección de Meteorología.

Esto se debe a que nuevas celdas de tormentas se desarrollan e intensifican sobre zona de cobertura.

Esto genera probabilidad de ocasionar fénomenos de tiempo severo en cortos periodos de tiempo de manera puntual durante la tarde de hoy.

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¿Dónde lloverá?

Según indica el boletín de la Dirección de Meteorología, la zona de cobertura de las tormentas es el sur, centro y noreste de la región Oriental, como también el suroeste de la región Occidental.

Los departamentos afectados son Caazapá, Itapúa, Misiones, centro, sur y oeste de Paraguarí, Alto Paraná, sur de Central, Ñeembucú, norte de Amambay, Canindeyú, oeste de Presiente Hayes.