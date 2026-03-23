Diez departamentos en zona de tormentas para esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según la alerta emitida a las 15:23 por la Dirección de Meteorología.

Esto se debe a que nuevas celdas de tormentas se desarrollan e intensifican sobre zona de cobertura.

Esto genera probabilidad de ocasionar fénomenos de tiempo severo en cortos periodos de tiempo de manera puntual durante la tarde de hoy.

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¿Dónde lloverá?

Según indica el boletín de la Dirección de Meteorología, la zona de cobertura de las tormentas es el sur, centro y noreste de la región Oriental, como también el suroeste de la región Occidental.

Los departamentos afectados son Caazapá, Itapúa, Misiones, centro, sur y oeste de Paraguarí, Alto Paraná, sur de Central, Ñeembucú, norte de Amambay, Canindeyú, oeste de Presiente Hayes.