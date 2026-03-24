¡Alención! Las cuatro zonas que serán afectadas por tormentas esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó a las 18:19 su alerta meteorológica y anuncia que celdas de tormenta no dan tregua sobre el noreste de la región Oriental.

Según el reporte, se esperan fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante las primeras horas de esta noche de martes.

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Hasta el momento, el aviso meteorológico rige específicamente para el centro, norte y este de Concepción, noreste de San Pedro, Amambay; y centro, norte y este de Canindeyú.

Humedad e inestabilidad hasta el jueves

El meteorólogo Juan Gamarra señaló que el elevado contenido de humedad e inestabilidad se mantendría en gran parte del país al menos hasta el jueves.

El ambiente caluroso y húmedo persistirá en ambas regiones del territorio nacional durante lo que resta de la semana.