Meteorología confirma ingreso de un frente frío: ¿desde cuándo?

Actualmente hay un frente frío que se encuentra actualmente en desplazamiento y comenzaría a afectar al área central desde esta noche, según precisó Eduardo Mingo, titular de la DMH.

En horas de la tarde, este frente se ubicaba sobre Formosa, Argentina, antes de avanzar hacia el sur del departamento Central, Paraguarí y Misiones.

De igual manera, confirmó que el descenso de la temperatura será breve, ya que su duración se extendería solamente por los próximos días, es decir, el martes y parte del miércoles. Ya para la segunda mitad de la semana, es probable que las temperaturas suban rápidamente de nuevo.

Tormentas a nivel país

Por otra parte, Mingo también confirmó que para hoy aún se espera el desarrollo de tormentas eléctricas a nivel país y entre la zonas afectada se encuentra Asunción, al igual que Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Guairá, Paraguarí, Itapúa, Misiones, Alto Paraná, Canindeyú, Central, Ñeembucú, Amambay, Presidente Hayes y Boquerón.

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