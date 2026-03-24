Conocé los tres departamentos que están ahora en área de tormentas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) lanzó una actualización de alerta hoy a las 16:23. Las celdas de tormentas siguen ganando fuerza sobre el noreste de la Región Oriental.

Actualmente, está vigente un boletín especial que habla de ráfagas que podrían rondar los 90 km/h y la posibilidad de lluvias importantes, con acumulados que podrían llegar hasta los 90 mm.

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Las zonas en el ojo de la tormenta

Hasta el momento, los departamentos afectados son tres: centro, norte y este de Concepción, Amambay y norte de Canindeyú.

Según el meteorólogo Juan Gamarra, la humedad e inestabilidad seguirá por unos días más. Las probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas se mantienen firmes en el pronóstico al menos hasta este jueves.

En ese sentido, el ambiente seguirá presentándose caluroso y muy húmedo en ambas regiones del país durante toda la semana.