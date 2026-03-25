Clima
25 de marzo de 2026 - 17:48

Los nueve departamentos en zona de tormentas para esta tarde

Gif tormentas eléctricas y lluvias.
Imágenes ilustrativas:

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anunció lluvias, tormentas y otros fenómenos de tiempo severo que se registrarían este miércoles. ¿Cuáles son los departamentos afectados? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Para hoy se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes y ráfagas de vientos moderadas a fuertes, según la DMH.

Al respecto, aseguran que celdas de tormentas de desarrollo importante continúan desarrollándose sobre el territorio nacional.

Asimismo, no se descarta la probabilidad de que puntualmente se generen fenómenos de tiempo moderado a severo durante lo que resta de la tarde y primeras horas de la noche de este miércoles en la zona centro, noreste y sureste de la Región Oriental.

Departamentos afectados

Los nueve departamentos afectados son:

  1. Concepción
  2. Sureste de San Pedro
  3. Este de Guairá
  4. Este de Caaguazú
  5. Este de Caazapá
  6. Noreste de Itapúa
  7. Alto Paraná
  8. Amambay
  9. Oeste de Canindeyú
Celdas de tormentas sobre el territorio nacional.
Celdas de tormentas sobre el territorio nacional.

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