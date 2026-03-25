Los nueve departamentos en zona de tormentas para esta tarde

Para hoy se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes y ráfagas de vientos moderadas a fuertes, según la DMH.

Al respecto, aseguran que celdas de tormentas de desarrollo importante continúan desarrollándose sobre el territorio nacional.

Asimismo, no se descarta la probabilidad de que puntualmente se generen fenómenos de tiempo moderado a severo durante lo que resta de la tarde y primeras horas de la noche de este miércoles en la zona centro, noreste y sureste de la Región Oriental.

Departamentos afectados

Los nueve departamentos afectados son:

Concepción Sureste de San Pedro Este de Guairá Este de Caaguazú Este de Caazapá Noreste de Itapúa Alto Paraná Amambay Oeste de Canindeyú

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