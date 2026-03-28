Meteorología anuncia aumento de temperaturas durante este fin de semana

Conforme al reporte de la meteoróloga Aracely Fernández, durante esta jornada, al igual que mañana, se prevé la persistencia de un ambiente caluroso en todo el territorio nacional.

Asimismo, las temperaturas mínimas estarían en torno a los 23°C, mientras que las máximas oscilarían entre 34 y 38°C, una condición que estaría acompañada de vientos predominantes del sector norte y un aumento de nubosidad, especialmente en horas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de lluvias, para hoy se pronostica la ocurrencia de chaparrones con probables tormentas eléctricas puntuales en el extremo norte de ambas regiones.

¿Lluvia mañana?

A partir de mañana la probabilidad de lluvias tiende a disminuir de forma gradual en gran parte del país y el inicio de la próxima semana se caracterizaría por la persistencia del ambiente caluroso.

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