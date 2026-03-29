Clima
29 de marzo de 2026 - 07:38

Pronostican un domingo muy caluroso y sin lluvias

Ola de calor en Paraguay, calor, temperaturas altas, verano.
Imágenes captadas ayer por la ciudad de Asunción, en medio de una ola de calor semanas atrás. Meteorología sigue anunciando una Semana Santa muy calurosa. Pedro González, ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia un ambiente caluroso para este domingo, con temperaturas que incluso rondarían los 36 °C en todo el país. Hasta la fecha, se anuncian practicamente nulas probabilidades de lluvias, incluso para toda la Semana Santa.

Por ABC Color

La pronosticadora Celia Sanguinetti anunció esta mañana una jornada muy calurosa. Pese a que se prevé que el cielo esté parcialmente nublado, no se anuncian lluvias. Se registrarían al principio vientos del noreste, luego variables.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarían entre 36 y 38 °C tanto en la Región Oriental como en la Occidental, mientras que las mínimas estarían en torno a los 24 °C.

Entre mañana, lunes 30, y el martes 31 persistiría el ambiente muy caluroso, con mínimas entre 23 y 25 °C, mientras que las máximas se mantendrían entre 35 y 38 °C en ambas regiones del país.

En cuanto a las lluvias, la probabilidad sería baja en gran parte del territorio nacional para hoy y mañana, mientras que para el martes 31 se prevén chaparrones en el este y norte del país.

Lea más: ¿Cómo estará el tiempo en Semana Santa? Este es el pronóstico de Meteorología

Semana Santa calurosa

A diferencia de años pasados, actualmente los pronósticos indican que toda la Semana Santa será muy calurosa. Las máximas previstas para los días Miércoles y Jueves Santo también son de 36 °C y no se prevén descensos ni se anuncia aún la posibilidad del ingreso de algún frente frío.