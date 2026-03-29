Pronostican un domingo muy caluroso y sin lluvias

La pronosticadora Celia Sanguinetti anunció esta mañana una jornada muy calurosa. Pese a que se prevé que el cielo esté parcialmente nublado, no se anuncian lluvias. Se registrarían al principio vientos del noreste, luego variables.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarían entre 36 y 38 °C tanto en la Región Oriental como en la Occidental, mientras que las mínimas estarían en torno a los 24 °C.

Entre mañana, lunes 30, y el martes 31 persistiría el ambiente muy caluroso, con mínimas entre 23 y 25 °C, mientras que las máximas se mantendrían entre 35 y 38 °C en ambas regiones del país.

En cuanto a las lluvias, la probabilidad sería baja en gran parte del territorio nacional para hoy y mañana, mientras que para el martes 31 se prevén chaparrones en el este y norte del país.

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Semana Santa calurosa

A diferencia de años pasados, actualmente los pronósticos indican que toda la Semana Santa será muy calurosa. Las máximas previstas para los días Miércoles y Jueves Santo también son de 36 °C y no se prevén descensos ni se anuncia aún la posibilidad del ingreso de algún frente frío.