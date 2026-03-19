¿Cómo estará el tiempo en Semana Santa?: esto es lo que dice Meteorología

La Semana Santa se celebra entre el 29 de marzo y el domingo 9 de abril, con dos días que son feriados nacionales: el Jueves y Viernes Santo.

Estos días son aprovechados por las familias de Paraguay para viajar, o realizar encuentros, por lo que saber como se comportará el tiempo es de suma importancia para hacer planes.

Desde la Dirección de Meteorología estiman que por el momento la Semana Santa se presentará calurosa y con viento norte, aunque el director de la institución, Eduardo Mingo, aclaró que es aún muy prematuro confirmar que el tiempo se comportará de este modo.

Insistió en que todavía se debería esperar más para tener mejores parámetros y un pronóstico más certero de como se comportará el tiempo los días de la Semana Santa.

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Ingreso de frente frío

También se aguarda el ingreso de un frente frío a nuestro territorio, según confirmó tras la consulta de nuestro medio.

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Este frente frío ingresaría la semana próxima, aunque no se tiene determinado cuanto tiempo duraría, ni que día estaría ingresando a nuestro país.