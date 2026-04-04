Video: Sábado Santo dispara ventas y congestión en frontera de Ciudad del Este

El gran flujo de visitantes se da en el marco del feriado largo por Semana Santa, luego de que ayer pocos locales comerciales abrieran sus puertas, concentrando así la mayor actividad para este sábado.

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La alta afluencia ya era previsible, considerando la elevada ocupación hotelera reportada días atrás en Foz de Yguazú y también en la capital esteña. Esta situación se traduce normalmente en un incremento del número de compradores en la capital de Alto Paraná.

En ese contexto, el presidente del Grupo Monalisa, Charif Hammoud, destacó el momento comercial que vive la ciudad, pues según su parecer los comerciantes asimilaron que es mejor obtener menor ganancia por producto pero vender más cantidad.

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“Maravilloso el movimiento, hay muchas promociones, muchas liquidaciones, todos comprendimos que es necesario ganar menos para vender más. Estamos por ese camino, el sector hotelero también registra una ocupación del 99%. No solamente vienen brasileños, también vemos a muchos argentinos y paraguayos, es un momento especial”, expresó.

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Asimismo, insistió en la habilitación total del Puente de la Integración para mejorar el flujo en el tránsito fronterizo. “Hay que mostrar la verdadera cara de Paraguay. Esa experiencia de quedar dos a cuatro horas en la fila no es agradable, por eso insistimos en la habilitación total del segundo puente”, expresó.

Durante un recorrido por la zona céntrica, se observa que las principales avenidas están abarrotadas de visitantes. En el caso de los turistas brasileños, el aumento de la cotización frente al dólar les permite tener un mayor poder adquisitivo.

Los peatones recorren las tiendas, galerías y shoppings en busca de mejores precios, principalmente en productos electrónicos, además de ropa y calzados. Comerciantes, tanto minoristas como grandes centros comerciales, reportan un alto nivel de ventas.

Demoras para cruzar la frontera

Desde tempranas horas de este sábado, se registra un importante congestionamiento en la ciudad brasileña de Foz de Yguazú, donde cientos de conductores aguardan para cruzar hacia Paraguay a través del Puente de la Amistad. El embotellamiento alcanza incluso el primer viaducto de la Ruta BR-277 y la avenida Juscelino Kubitschek.

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En el lado paraguayo, la situación no es diferente. También se reportan largas filas y demoras tanto sobre la Ruta PY02 como en la avenida Dr. Luis María Argaña, principales vías de salida del país.