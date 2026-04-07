Alerta de Meteorología: tormentas eléctricas afectarán a estos departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó mediante un aviso que un sistema de tormentas continúa activo sobre el área de cobertura y se desplazará hacia el noreste durante el transcurso de este martes.

El aviso, emitido poco después de las 10:00, advierte sobre condiciones inestables principalmente durante la mañana y primeras horas de la tarde.

Según el reporte oficial, existe la probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo de forma puntual. Esto incluye lluvias intensas, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

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Departamentos afectados

El área de cobertura abarca el centro, sur y sureste de la Región Oriental. Los departamentos afectados son: