Inestabilidad climática y descenso importante de la temperatura desde la madrugada en el sur del país

Desde la madrugada de este martes ingresó al departamento de Itapúa un núcleo de tormentas eléctricas que permanece en la región oeste y centro del territorio. La inestabilidad climática persiste en la región, con lluvias esporádicas.

Según datos de la Red de Estaciones Meteorológicas de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), en la ciudad de Encarnación se acumuló 26,2 mm de precipitación. No obstante, el registro más importante se daría en General Artigas, donde la lluvia alcanzó acumulaciones de hasta 26,8 mm.

Otros registros serían en Capitán Miranda con 19,3 mm; Pirapó con 11,4 mm; y Hohenau con 10,5 mm, al cierre de esta edición.

Con el ingreso de este núcleo de tormentas, se evidenció un importante descenso de temperatura. La jornada inició con un promedio de 18 °C, mientras que se mantiene en 23 °C, con una sensación térmica de 22 °C, en Encarnación. Esto, a comparación de temperaturas por encima de los 35 °C que se experimentó hasta ayer lunes y desde la semana pasada.

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¿Cómo seguirá el tiempo?

La DMH actualizó su boletín de alerta por un sistema de tormentas que continúa afectando el área de cobertura, con tendencia a desplazarse hacia el noreste durante el transcurso del día. Según el mismo, existe alta probabilidad de generarse fenómenos de tiempo severo durante la mañana.

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La zona de afectación sería sur de San Pedro, norte de Cordillera, oeste de Guairá, oeste de Caaguazú, Caazapá, oeste y norte de Itapúa, Misiones, norte y este de Paraguarí, Ñeembucú, sur de Pte. Hayes.

El pronóstico extendido indica para hoy una jornada cálida, luego fresca por la noche, cielo mayormente nublado, vientos del sur, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. Para el jueves 8, se espera tiempo fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur. Entretanto, para el viernes 9, fresco a cálido, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del sur, con un ascenso de la temperatura máxima, hasta los 27 °C.