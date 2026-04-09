Meteorología: cielos nublados y lluvias dispersas hoy, tormentas en el fin de semana

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos del sur.

Se esperan lluvias dispersas en departamentos del sur hoy y en algunas zonas del norte del país este jueves y mañana viernes. Sin embargo, el sábado se registrarían precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas que afectarían a la mayor parte del territorio nacional, incluyendo a Asunción.

El ambiente se mantiene entre fresco y cálido. Para hoy están anunciadas temperaturas máximas de 25 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 27 en Ciudad del Este y hasta 27 en el Chaco.

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Se espera un muy leve aumento de la temperatura en los próximos días, con máximas de 27 grados mañana en la capital y 28 grados el sábado.