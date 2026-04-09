Clima
09 de abril de 2026 - 05:27

Meteorología: cielos nublados y lluvias dispersas hoy, tormentas en el fin de semana

Río Paraguay con el cielo nublado
Marta Escurra

El clima en Paraguay se mantiene inestable, con posibles lluvias hoy en el norte y sur del país. El fin de semana traería nuevas tormentas eléctricas a la mayor parte del país.

Por ABC Color

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos del sur.

Se esperan lluvias dispersas en departamentos del sur hoy y en algunas zonas del norte del país este jueves y mañana viernes. Sin embargo, el sábado se registrarían precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas que afectarían a la mayor parte del territorio nacional, incluyendo a Asunción.

El ambiente se mantiene entre fresco y cálido. Para hoy están anunciadas temperaturas máximas de 25 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 27 en Ciudad del Este y hasta 27 en el Chaco.

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Se espera un muy leve aumento de la temperatura en los próximos días, con máximas de 27 grados mañana en la capital y 28 grados el sábado.