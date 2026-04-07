Municipios alertan a la ciudadanía sobre zonas de riesgo por caudales

Desde esta mañana, las municipalidades de Fernando de la Mora y San Lorenzo, del departamento Central, publicaron en sus páginas oficiales en redes sociales una serie de advertencias sobre puntos considerados críticos ante las precipitaciones que se registran en las citadas ciudades. El objetivo es prevenir accidentes y resguardar a la población.

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En el caso de Fernando de la Mora, las autoridades identificaron varias calles con alto riesgo de acumulación de agua. En la zona norte figuran la calle Coronel Ortiz, desde Waldino Lovera hasta Lapacho Amarillo; Acaray, desde Tte. Molinas hasta Tte. Zenteno; y la avenida Santa Teresa, desde Juan E. O’Leary hasta Coronel Martínez.

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También se incluyen tramos como Del Carmen, desde Mariscal Estigarribia hasta Tte. Camperchioli; Tte. Etienne, desde la ruta Mariscal Estigarribia hasta 11 de Noviembre; además de las calles 8 de Diciembre y 16 de Noviembre, en sectores específicos de la zona norte.

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En la zona sur, el municipio advierte sobre la calle Capellanes del Chaco, desde Pitiantuta hasta Avelino Martínez; Humaitá, desde Olimpo hasta Avelino Martínez; San Andrés, desde Cacique Cará Cará hasta Waldino Lovera; y Sargento Aguilera, desde Humaitá hasta Capellanes, entre otros puntos.

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En San Lorenzo se reportan zonas sensibles como la avenida Pastora Céspedes; la intersección de Avelino Martínez y José A. Ortiz; así como Arsenales, desde Camerún hasta Avelino Martínez.

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Igualmente, los cruces de Avelino Martínez con Brasil, Del Maestro, Del Agrónomo y Nuestra Señora de la Asunción; además de Del Maestro casi Santo Tomás, Vittorio Curiel y Manuel Atenas Cabañas, y Gabriel Pellón (Calle’í) con Juan Samudio.

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Otros sectores señalados son Nueva Asunción casi Los Laureles. Asimismo, se advierte sobre obras de canalización en calles como Estados Unidos, Panchito López y Yugoslavia, donde se recomienda extremar la precaución

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Las municipalidades instan a la ciudadanía a evitar circular por estas zonas durante lluvias intensas. Además, recuerdan los números de emergencia habilitados: 911 de la Policía Nacional, 132 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, 141 del SEME y 147 Fono Ayuda – Niñez.

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También, mencionan líneas de bomberos voluntarios de distintas compañías, entre ellos: (0986) 102 130 de los Bomberos Verdes; (021) 575 600 de los Bomberos Rojos; (021) 574 500 de los Bomberos Amarillos, y el (0994) 370 100 de los Bomberos de Reducto.