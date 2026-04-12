Lluvias y tormentas continuarán en estos 13 departamentos

Para este domingo aún se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes al igual que la ocasional caída de granizos, según la DMH.

Al respecto detallan que celdas de tormentas persisten y se intensifican sobre el país y por esto no se descarta la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante lo que resta de la tarde y las primeras horas de la noche de hoy.

La zona de cobertura corresponde a la región Oriental y también el centro - sur de la Región Occidental.

Los departamentos afectados

Los trece departamentos afectados son:

Concepción Centro, norte y este de San Pedro Oeste de Guairá Noreste de Caaguazú Centro, sur y este de Paraguarí Centro y Norte de Alto Paraná Sur de Central Centro y norte de Ñeembucú Amambay Canindeyú Presidente Hayes Suroeste de Alto Paraguay Sureste de Boquerón

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