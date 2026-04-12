Clima
12 de abril de 2026 - 18:17

Lluvias y tormentas continuarán en estos 13 departamentos

Gif tormentas eléctricas y lluvias.
Lluvias y tormentas eléctricas.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su aviso por lluvias y tormentas que se registran este domingo. Conforme al último reporte, hay 13 departamentos afectados.

Por ABC Color

Para este domingo aún se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes al igual que la ocasional caída de granizos, según la DMH.

Al respecto detallan que celdas de tormentas persisten y se intensifican sobre el país y por esto no se descarta la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante lo que resta de la tarde y las primeras horas de la noche de hoy.

La zona de cobertura corresponde a la región Oriental y también el centro - sur de la Región Occidental.

Los departamentos afectados

Los trece departamentos afectados son:

  1. Concepción
  2. Centro, norte y este de San Pedro
  3. Oeste de Guairá
  4. Noreste de Caaguazú
  5. Centro, sur y este de Paraguarí
  6. Centro y Norte de Alto Paraná
  7. Sur de Central
  8. Centro y norte de Ñeembucú
  9. Amambay
  10. Canindeyú
  11. Presidente Hayes
  12. Suroeste de Alto Paraguay
  13. Sureste de Boquerón

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