Los dos departamentos en zona de tormentas para esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología informa que celdas de tormentas persisten sobre el área de cobertura. No se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de este lunes.
El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.
La zona de cobertura el norte de la región Occidental.
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Los departamentos afectados son centro y norte de Alto Paraguay y norte de Boquerón.