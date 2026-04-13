Clima
13 de abril de 2026 - 17:29

Los dos departamentos en zona de tormentas para esta tarde

Ayolas
Se agurardan tormentas eléctricas moderadas a fuertes en la región Occidental del país. Miguel Ángel Rodríguez

El boletín informativo de la Dirección de Meteorología indica que hay dos departamentos que se verían afectados con lluvias y tormentas eléctricas moderadas durante el transcurso de esta tarde. Inclusive, se podria generar la caída de granizos.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología informa que celdas de tormentas persisten sobre el área de cobertura. No se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de este lunes.

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

La zona de cobertura el norte de la región Occidental.

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Los departamentos afectados son centro y norte de Alto Paraguay y norte de Boquerón.