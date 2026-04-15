Inundación y aislamiento azotan a familias Enxet en el Chaco

Se trata de la comunidad indígena Rodolfito, perteneciente al pueblo Enxet Sur y ubicada a 20 kilómetros de Pozo Colorado en el departamento de Presidente Hayes, donde la situación se está volviendo crítica a raíz de severas inundaciones. De acuerdo con el material difundido por la Organización Tierra Viva, el agua ha profundizado el aislamiento de 13 familias, que soportan condiciones de extrema vulnerabilidad.

El reclamo central apunta a la necesidad de asistencia urgente para enfrentar el impacto inmediato de la emergencia: acceso a agua segura, alimentos y servicios de salud básicos.

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El líder de la comunidad registró en un vídeo el testimonio de algunas pobladoras que señalan que ante la imposibilidad de desplazarse hacia la zona urbana, apelan a la entrega de víveres por parte del Estado a través de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

La comunidad Rodolfito no solo enfrenta la barrera natural del agua, ya que también sus habitantes se ven afectados por un cerco territorial: la comunidad está rodeada por estancias ganaderas, y su movilidad está condicionada por portones privados.

Según datos de Tierra Viva, el pueblo Enxet Sur está ubicado principalmente en el departamento de Presidente Hayes en la región del Bajo Chaco y se compone de más de cinco mil personas.

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