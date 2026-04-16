Temporal dejó al menos 100 familias damnificadas en varios departamentos, según la SEN

De acuerdo con el reporte brindado por Arsenio Zárate, titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), las familias damnificadas pertenecen a municipios de los departamentos de Ñeembucú, Paraguarí, además de Asunción.

En Ñeembucú, los afectados se concentran en las localidades de Humaitá y Villa Oliva. En el primer distrito, la evaluación de daños culminó en la noche del miércoles, aunque el intendente solicitó aguardar para confirmar si existen más afectados antes de remitir la asistencia estatal. En tanto, para Villa Oliva se prevé el envío de equipos técnicos durante la jornada para el relevamiento correspondiente.

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Daños también en Paraguarí e indígenas afectados en el Chaco

El titular de la SEN detalló que en el departamento de Paraguarí se registraron damnificados en zonas de San Roque González de Santa Cruz y Quiindy, donde ya fueron individualizadas algunas familias afectadas.

Asimismo, informó sobre el impacto en una comunidad indígena en el departamento de Presidente Hayes, en cercanías de Pozo Colorado, donde al menos 18 familias resultaron perjudicadas por el fenómeno climático.

Evaluación en curso y envío de ayuda

Zárate señaló que la institución se encuentra desplegando funcionarios para la evaluación de daños y la entrega de asistencia. Entre los insumos previstos se incluyen kits de alimentos no perecederos, así como materiales de construcción como chapas, terciadas y puntales, dependiendo de la magnitud de los daños en cada zona.

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Aclaró además que hasta el momento no recibió reportes desde el departamento de Concepción, donde —según indicó— la gobernación suele responder inicialmente a las emergencias y recurre a la SEN solo en situaciones que superan su capacidad.

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Prevén aumento de damnificados

El ministro advirtió que la cifra actual de familias afectadas podría incrementarse, debido a que en muchas ocasiones los reportes desde compañías alejadas llegan con retraso a las autoridades locales.

No obstante, sostuvo que por ahora el número de damnificados no es elevado y recordó que tanto gobernaciones como municipios cuentan con recursos para asistencia inmediata, conforme a la normativa que establece la asignación del 5% del presupuesto para este tipo de contingencias.

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A la espera del Operativo Invierno 2026

En otro momento, Zárate indicó que la SEN aguarda la autorización de la Municipalidad de Asunción para poner en marcha el Operativo Invierno 2026.

Explicó que los refugios temporales suelen habilitarse a partir de la segunda quincena de mayo, con el objetivo de asistir a personas en situación de vulnerabilidad durante las bajas temperaturas.