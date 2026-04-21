Lluvias y desborde del Pilcomayo provocan inundaciones en zona de Gral. Bruguez en bajo Chaco

Las precipitaciones, que se vienen registrando desde inicios de la semana, ya superaron los 150 milímetros, generando una gran acumulación de agua en toda la zona. Esta situación, agravada por el desborde del río Pilcomayo, ha causado la inundación de numerosas viviendas ubicadas en sectores periféricos, obligando a sus ocupantes a abandonarlas temporalmente.

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Nathalia Báez, funcionaria de la Municipalidad de General Bruguez, señaló que por el momento el casco urbano es el único sector no alcanzado por las aguas. Sin embargo, advirtió que el acceso a la comunidad se realiza exclusivamente mediante botes o tractores, reflejando la gravedad del aislamiento.

La mujer expresó su sorpresa ante la magnitud del fenómeno y afirmó que nunca antes había visto tal volumen de agua.

La localidad de General José María Bruguez, situada a unos 160 kilómetros de Asunción, cuenta con aproximadamente 200 familias. De acuerdo con la entrevistada, al menos 50 viviendas ya fueron afectadas por las inundaciones.

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Parte de los damnificados se encuentra en el tinglado municipal habilitado como albergue, mientras otros optaron por resguardarse en casas de familiares.

Las aguas también destruyeron por completo la producción agrícola de la zona, compuesta por plantaciones de mandioca, batata, maíz y zapallo, entre otros productos menores. A esto se suman los inconvenientes en el rubro de la ganadería, lo que permite deducir cuantiosas pérdidas económicas, resaltó la mujer.

La funcionaria señaló, además, que el propio intendente, Omar Cabanellas (ANR), en compañía de algunos concejales, se encuentra en Asunción coordinando la asistencia para las familias afectadas con autoridades de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), a la espera de que la ayuda pueda concretarse con rapidez.

En cuanto a infraestructura, el pavimentado de la ruta PY12, que une a toda la zona del Bajo Chaco con Asunción hasta la comunidad de General José María Bruguez, se encuentra en plena ejecución. Esta obra es vista como clave para evitar un aislamiento total de la región, considerando que varios kilómetros ya cuentan con pavimentación.

Lluvias en todo el Chaco

Las precipitaciones registradas en el Bajo Chaco también se extienden a toda la región Occidental. Un caso similar ocurre en el departamento de Alto Paraguay, donde ya se reporta el aislamiento de varias comunidades en los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra. En estos puntos, la situación se agrava no solo por la acumulación de agua, sino también por la falta de mantenimiento y reparación de los caminos.

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Desde la mañana de este martes, las lluvias que ya sobrepasan los 200 milímetros se concentran en el centro-oeste del departamento, aunque las precipitaciones se registran de forma generalizada, con menor intensidad en la zona norte.

Desalentador pronóstico

La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia que las lluvias continuarán durante toda la semana, lo que agravará la situación de los caminos inundados y, con ello, el aislamiento de numerosas familias.

Un escenario similar ya se había registrado en el año 2025, cuando durante más de 100 días los pobladores no podían salir de sus comunidades, ni siquiera para adquirir alimentos, evidenciando nuevamente la vulnerabilidad de estas regiones ante fenómenos climáticos y la falta de infraestructura adecuada.