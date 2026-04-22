Lluvias causan estragos en caminos y campos ganaderos en Alto Paraguay

El 14 de abril se produjo la primera precipitación de gran volumen, con un promedio de más de 250 mm. La zona más afectada fue el centro-oeste del departamento, donde incluso se reportaron sitios en los que la lluvia superó los 300 mm en esa ocasión. Esto ocasionó la inundación de varios kilómetros del principal camino que une a los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra con la nueva Ruta Bioceánica y, por su intermedio, con el resto del país.

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La falta de trabajos de levantamiento de terraplén y la no colocación de sistemas de desagüe posibilitaron que, en menos de 24 horas tras la llegada de este diluvio, los caminos quedaran convertidos en verdaderos riachos. Las aguas también se desbordaron sobre los campos ganaderos, afectando la producción animal.

Las lluvias registradas a inicios de esta semana se concentraron en las mismas zonas ya inundadas del departamento de Alto Paraguay. Hasta la fecha, se reporta un acumulado superior a los 500 mm de agua en esos sectores, lo que provoca que la inundación se extienda a más kilómetros de caminos y campos ganaderos.

Doña Blanca de Ayala, cuya estancia se encuentra en esta franja de intensas precipitaciones, señaló que la situación se volvió incontrolable. “No tenemos piso seco en la casa, ni siquiera para poder cocinar”, expresó la mujer, quien comentó que tuvo que cabalgar durante tres días para salir del lugar y llegar hasta la localidad de Puerto Guaraní (a unos 150 kilómetros), de donde es oriunda, en busca de asistencia sanitaria.

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Posteriormente, fue trasladada hasta la ciudad de Concepción para recibir una mejor atención médica debido a una dolencia de salud. La pobladora afirmó que es impresionante la gran cantidad de agua acumulada en la zona, señalando que no existen lugares secos para resguardar al ganado, por lo que las pérdidas económicas podrían ser inimaginables.

Otros establecimientos ganaderos, también afectados por la inundación, buscan sectores más altos dentro de sus propiedades, en potreros libres de agua, donde trasladan a los vacunos con el objetivo de evitar mayores pérdidas en la producción animal.

Camino alternativo

Atendiendo a que las aguas de lluvia inundaron el camino público para salir o llegar a las comunidades de Fuerte Olimpo y Bahía Negra, y considerando que las precipitaciones no fueron tan intensas en estos distritos, existen caminos privados alternativos que permiten intentar una salida hacia un tramo de la Ruta Bioceánica, ya en el departamento de Boquerón. Sin embargo, persisten múltiples trabas para el uso de estos trayectos, que se encuentran custodiados por guardias privados.

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Estos caminos atraviesan propiedades privadas pertenecientes a empresas ganaderas, cuyos propietarios se encargan de mantenerlos transitables. Por este motivo, existen varios portones con llave, vigilados por personal contratado por los productores.

Para circular por estos tramos es necesario contar con la autorización de los encargados, ya que no se trata de caminos públicos. Esta situación genera conflictos con algunos conductores, a quienes se les niega el paso debido, en muchos casos, a actitudes prepotentes.

Cabe recordar que en 2025, durante el aislamiento que se extendió por más de 100 días, fueron los mismos ganaderos quienes contribuyeron a sostener el reabastecimiento de mercaderías para las comunidades, mediante el uso de estos caminos. No obstante, dichas vías quedaron seriamente deterioradas y nuevamente los productores, sin apoyo estatal, asumieron su reparación.