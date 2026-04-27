Encarnación: Descenso de temperatura permanecerá por pocos días y podría llover el fin de semana largo

La ingeniera Jaqueline Petta, de la oficina de monitoreo meteorológico de la Dirección de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Encarnación, detalló sobre el fenómeno climático que se experimenta desde hoy, con el descenso de la temperatura que permanecerá hasta la mitad de la semana en la zona sur del país.

La mañana de este lunes se registró una temperatura de 10°C y se estima que las máximas llegarían a 20°C. Se trata de un descenso en promedio de 6°C por debajo del registro del domingo.

Petta refirió que, según datos de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), para este martes se espera una jornada más fría, con 9°C en la mínima y 20°C de máxima. Entretanto, a partir del jueves se prevé un aumento paulatino de la temperatura, con 11°C de mínima y 20°C de máxima.

Sobre la posibilidad de lluvias, estimó que hasta el jueves no se esperan precipitaciones para la región. Explicó que el descenso de temperatura se debe al ingreso de una masa de aire frío polar, que ingresó desde el sur.

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Finde largo con lluvias

La técnica explicó que la precisión de los pronósticos es “asegurable” dentro de los próximos tres días. No obstante, los modelos numéricos estudiados indicarían un panorama hasta el fin de semana, donde se evidencia un aumento de la temperatura que alcanzaría un promedio que oscilaría entre los 21°C y 32°C.

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Indicó que es probable que se produzcan lluvias y tormentas para el viernes 1 de mayo y el sábado 2 del mes. La inestabilidad se podría producir durante la noche del viernes y el día del sábado.

A pesar de ello, explicó que habrá que estar atentos al pronóstico, por si las mediciones pudieran arrojar resultados diferentes en el transcurso de la semana.

No se descarta que la inestabilidad climática prevista pueda extenderse para la próxima semana. Las temperaturas para el viernes serán de 21°C como mínima y 32°C de máxima; entretanto, para el sábado serán de 15°C de mínima y 25°C de máxima.

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Feriado del finde

El 1 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, un feriado nacional inamovible en la mayoría de los países, dedicado a honrar la lucha laboral.

La fecha recuerda a los “Mártires de Chicago” (1886) y en Paraguay se celebra oficialmente desde 1913, siendo un día de descanso y reconocimiento.

El 1 de mayo de 1886, miles de trabajadores en EE. UU. iniciaron huelgas exigiendo “8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 de ocio”, ya que las jornadas eran de 12 a 16 horas.

Posteriormente, en 1889, el Congreso Obrero Socialista Internacional de París declaró el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores en su honor.