Clima
07 de mayo de 2026 a la - 11:23

Itapúa: frente frío ingresaría en la madrugada del viernes y se prevén posibles tormentas

Mástil de medición meteorológica con anemómetros, cables tensores y cielo nublado en el fondo.
La estación meteorológica en la costanera de Encarnación monitoriza el clima local con anemómetros.Sergio González

Un boletín de la Dirección de Meteorología e Hidrología alerta sobre el ingreso de un frente frío y posibles tormentas eléctricas en el sur del país. Se espera que la inestabilidad perdure todo el viernes y bajas temperaturas que persistirán hasta el lunes. Desde el Centro de Operaciones de la Municipalidad de Encarnación solicitaron tomar precauciones.

Por Sergio González

Desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de la Municipalidad de Encarnación anuncian que la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió una alerta por el ingreso de un frente frío y posibles tormentas para el fin de semana.

Las lluvias estarían presentes desde la tarde-noche del jueves. A partir de ahí, las temperaturas en la capital departamental mostrarían una tendencia al descenso.

Esta jornada, el clima se presentó caluroso, con una mínima de 16 °C y una máxima de 29 °C. Las lluvias ingresarían hoy y estarían presentes hasta la mañana del viernes, según detalló la ingeniera Jaqueline Petta, del COE.

Para el viernes se espera que las temperaturas oscilen entre los 11 °C y los 19 °C. Se prevé que el descenso de temperatura sea progresivo, con mínimas de 7 °C para el lunes, según los modelos analizados.

Campo verde con cancha de fútbol y arco blanco, edificios en el fondo bajo un cielo gris.
Estación meteorológica automática de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), en la Costanera de Encarnación.

Lea más: Tormentas y frío el fin de semana: ¿a qué hora llegan las lluvias?

Precauciones

Desde el COE de Encarnación recomiendan tomar precauciones ante las lluvias, así como también ante las bajas temperaturas que habrá este fin de semana.

Vista de carretera lluviosa que lleva a un estadio, sin personas presentes y con ambiente gris y nublado.
Lluvias intensas en Encarnación generarán un descenso notable de la temperatura en el sur del país. Foto Estadio Villa Alegre de Encarnación.

Destacaron que en casos de emergencias o de personas en situación de calle, la ciudadanía puede comunicarse con la municipalidad o con la oficina del COE.

Petta refirió que lo más probable es que el frío pueda permanecer durante la próxima semana, pero indicó que la ciudadanía debe estar atenta a los boletines meteorológicos que emite la dirección.