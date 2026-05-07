Itapúa: frente frío ingresaría en la madrugada del viernes y se prevén posibles tormentas

Desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de la Municipalidad de Encarnación anuncian que la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió una alerta por el ingreso de un frente frío y posibles tormentas para el fin de semana.

Las lluvias estarían presentes desde la tarde-noche del jueves. A partir de ahí, las temperaturas en la capital departamental mostrarían una tendencia al descenso.

Esta jornada, el clima se presentó caluroso, con una mínima de 16 °C y una máxima de 29 °C. Las lluvias ingresarían hoy y estarían presentes hasta la mañana del viernes, según detalló la ingeniera Jaqueline Petta, del COE.

Para el viernes se espera que las temperaturas oscilen entre los 11 °C y los 19 °C. Se prevé que el descenso de temperatura sea progresivo, con mínimas de 7 °C para el lunes, según los modelos analizados.

Lea más: Tormentas y frío el fin de semana: ¿a qué hora llegan las lluvias?

Precauciones

Desde el COE de Encarnación recomiendan tomar precauciones ante las lluvias, así como también ante las bajas temperaturas que habrá este fin de semana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Destacaron que en casos de emergencias o de personas en situación de calle, la ciudadanía puede comunicarse con la municipalidad o con la oficina del COE.

Petta refirió que lo más probable es que el frío pueda permanecer durante la próxima semana, pero indicó que la ciudadanía debe estar atenta a los boletines meteorológicos que emite la dirección.