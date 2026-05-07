Alerta: lluvias, vientos de 120 km/h y frío intenso golpearán desde esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) renovó a las 18:15 de hoy su alerta por fenómenos de tiempo severo. Según el reporte oficial, un sistema de tormentas avanza con rapidez y afectará gran parte del territorio nacional durante lo que resta de la tarde y las primeras horas de la noche.

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Se prevé ráfagas que oscilarán entre los 90 y 120 km/h, con la posibilidad de valores superiores de forma puntual. Además, se advierte sobre una alta probabilidad de caída de granizos y acumulados de lluvia de hasta 60 milímetros.

Zonas bajo riesgo

El sistema de tormentas continúa desplazándose sobre el norte, centro y sur de la región Oriental, además del sur del Chaco. Los departamentos afectados hasta el momento son Asunción, este y sur de San Pedro, Cordillera, Guairá, suroeste de Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Central, Ñeembucú y Presidente Hayes.

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La meteoróloga de turno, Aracely Fernández, explicó que el sistema se caracteriza por su “rápido desplazamiento”. Aunque las lluvias persistirán durante la madrugada y parte de la mañana del viernes, se espera una mejora gradual desde el sur hacia el centro del país

El frío llega para quedarse

Una vez que las nubes se retiren, el escenario cambiará drásticamente. El ingreso de un frente frío con vientos del sector sur provocará un descenso importante de la temperatura.

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A partir de mañana, viernes, las mínimas comenzarán a bajar de manera progresiva. El punto más crudo se sentirá entre el domingo y el inicio de la próxima semana, con temperaturas que se situarán por debajo de los 8 °C en todo el país.