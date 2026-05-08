Atención norte y este del país: estos son los cinco departamentos bajo alerta de tormenta

De acuerdo con el aviso difundido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, con alta probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de este viernes.

El fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos de forma puntual.

La zona de cobertura abarca el norte y este de la región Oriental, afectando puntualmente a:

Concepción (noreste)

San Pedro (este)

Alto Paraná (norte)

Amambay

Canindeyú

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Descenso de temperatura

La jornada del viernes se caracteriza por un ambiente fresco en gran parte del país y se espera que en el transcurso del día las temperaturas oscilen entre 17 y 20°C, tanto en la región Oriental como en la Occidental.

Para el sábado se estima un amanecer frío con temperaturas mínimas entre 8 y 13°C y máximas que no superen los 20°C.

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La pronosticadora de turno, Celia Sanguinetti, indica que las ocasionales precipitaciones y tormentas que este viernes afectan al norte y al este podrían continuar el sábado; en el resto del país, la probabilidad de lluvia es baja.