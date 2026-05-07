Clima
07 de mayo de 2026 a la - 20:46

Caída de rama cortó el tránsito en Encarnación tras un temporal

Hombre con abrigo evaluando un árbol caído en la calle, mientras llueve, con un coche plateado estacionado cerca.
Una cuadrilla de bomberos voluntarios interviene en el barrio San Roque tras la caída de un árbol que cortó el tránsito.Gentileza

Una cuadrilla de Bomberos Voluntarios, de la ANDE y de la Municipalidad de Encarnación interviene en el microcentro tras la caída de una rama de árbol en el barrio San Roque, que cortó el tránsito. Las autoridades permanecen alerta ante el ingreso del núcleo de tormentas, que podría tener su punto más álgido a las 22:00, según las previsiones.

Por Sergio González

Una obstrucción vial en la calle Capellán Molas, específicamente entre General Gamarra y Piche Domínguez, fue reportada por bomberos voluntarios de la Compañía K102 de Encarnación. Un árbol sufrió la caída de una rama, afectando el tránsito en el barrio San Roque.

Una cuadrilla de bomberos voluntarios, personal de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de la Municipalidad de Encarnación se encuentra desplegada en la zona. Se prevé que el pico de la tormenta más intensa se registre alrededor de las 22:00.

El temporal inició cerca de las 19:00 con fuertes ráfagas de viento y, posteriormente, intensas precipitaciones esporádicas con gran actividad eléctrica en la zona del área metropolitana de Encarnación.

Persona con sombrero blanco manipula objeto en camioneta azul, mientras se observa vehículo amarillo de bomberos bajo la lluvia.
Bomberos Voluntarios y autoridades actúan en el microcentro tras caída de rama que afectó el tránsito en San Roque.

Las precipitaciones registradas fueron de 27 mm en Encarnación, según informó la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

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Piden tomar precauciones

Desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de la Municipalidad solicitan a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias ante las condiciones meteorológicas adversas.

La coordinación entre las diferentes entidades busca mitigar los posibles impactos del fenómeno natural.

El pronóstico indica que la inestabilidad permanecerá hasta la madrugada del viernes y que habrá un descenso sustancial de la temperatura.

Ante cualquier emergencia, se recomienda llamar a los bomberos o a la Policía Nacional.

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