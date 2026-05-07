Caída de rama cortó el tránsito en Encarnación tras un temporal

Una obstrucción vial en la calle Capellán Molas, específicamente entre General Gamarra y Piche Domínguez, fue reportada por bomberos voluntarios de la Compañía K102 de Encarnación. Un árbol sufrió la caída de una rama, afectando el tránsito en el barrio San Roque.

Una cuadrilla de bomberos voluntarios, personal de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de la Municipalidad de Encarnación se encuentra desplegada en la zona. Se prevé que el pico de la tormenta más intensa se registre alrededor de las 22:00.

El temporal inició cerca de las 19:00 con fuertes ráfagas de viento y, posteriormente, intensas precipitaciones esporádicas con gran actividad eléctrica en la zona del área metropolitana de Encarnación.

Las precipitaciones registradas fueron de 27 mm en Encarnación, según informó la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

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Piden tomar precauciones

Desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de la Municipalidad solicitan a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias ante las condiciones meteorológicas adversas.

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La coordinación entre las diferentes entidades busca mitigar los posibles impactos del fenómeno natural.

El pronóstico indica que la inestabilidad permanecerá hasta la madrugada del viernes y que habrá un descenso sustancial de la temperatura.

Ante cualquier emergencia, se recomienda llamar a los bomberos o a la Policía Nacional.