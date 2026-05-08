Clima
08 de mayo de 2026 a la - 09:46

Tormenta del jueves dejó árboles caídos en Asunción

Motociclista con chaqueta y casco intenta pasar entre el árbol caído, mientras otros observan el incidente en la calle.
Un motociclista pasa este viernes bajo un árbol peligrosamente inclinado sobre la calle Herrera, en Asunción.Brian Cáceres

En varios puntos de la capital se observaba hoy árboles caídos a consecuencia de los fuertes vientos y una intensa tormenta que se registró en las últimas horas de ayer en la región.

Por ABC Color

La intensa tormenta que azotó Asunción en la parte final de la tarde y durante la noche de ayer, jueves, causó destrozos como la caída de árboles en varios puntos de la ciudad.

Este viernes por la mañana se observaba un árbol derribado sobre la vereda de la calle Martínez Ramella, cerca de la avenida Eusebio Ayala. Las ramas del árbol bloqueaban parcialmente el tránsito sobre esa vía.

Árbol caído en una calle urbana de Asunción, con vehículos estacionados al borde.
Un árbol cayó parcialmente sobre el asfaltado en la calle Martínez Ramella.

Sobre la calle Herrera, casi Vicepresidente Sánchez, un árbol fue arrancado de raíz por los vientos y quedó peligrosamente inclinado sobre el asfalto, dejando apenas espacio para que motocicletas pasen.

Árbol caído en calle urbana, con ramas esparcidas sobre el asfalto y vehículos estacionados al fondo.

Además de la caída de árboles, se reportaron cortes de energía eléctrica en algunos puntos de la capital luego de la tormenta de anoche.

No seguiría lloviendo en la capital

Según el pronóstico meteorológico para este viernes, ya no se registrarían lluvias o tormentas eléctricas en Asunción hoy ni durante el fin de semana.

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Sin embargo, algunos departamentos del norte y este de la Región Oriental del país como Concepción, San Pedro, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú siguen en alerta por posibles tormentas “moderadas a fuertes” durante el transcurso de la jornada de hoy.