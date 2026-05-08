Tormenta del jueves dejó árboles caídos en Asunción

La intensa tormenta que azotó Asunción en la parte final de la tarde y durante la noche de ayer, jueves, causó destrozos como la caída de árboles en varios puntos de la ciudad.

Este viernes por la mañana se observaba un árbol derribado sobre la vereda de la calle Martínez Ramella, cerca de la avenida Eusebio Ayala. Las ramas del árbol bloqueaban parcialmente el tránsito sobre esa vía.

Sobre la calle Herrera, casi Vicepresidente Sánchez, un árbol fue arrancado de raíz por los vientos y quedó peligrosamente inclinado sobre el asfalto, dejando apenas espacio para que motocicletas pasen.

Además de la caída de árboles, se reportaron cortes de energía eléctrica en algunos puntos de la capital luego de la tormenta de anoche.

No seguiría lloviendo en la capital

Según el pronóstico meteorológico para este viernes, ya no se registrarían lluvias o tormentas eléctricas en Asunción hoy ni durante el fin de semana.

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Sin embargo, algunos departamentos del norte y este de la Región Oriental del país como Concepción, San Pedro, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú siguen en alerta por posibles tormentas “moderadas a fuertes” durante el transcurso de la jornada de hoy.