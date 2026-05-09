Domingo frío en Paraguay: estas son las mínimas previstas para mañana

Aparentemente el otoño se sentirá con fuerza en todo el territorio nacional mañana, domingo 10 de mayo, ya que según el pronóstico extendido, se espera un considerable descenso de temperatura.

Conforme a los datos de la DMH, las mínimas esperadas oscilarán entre los 5°C y 11°C, una temperatura que también estará acompañada de vientos del sector sur que acentuarían la sensación de frío durante las primeras horas de la jornada.

En el caso de la Región Oriental, en Villarrica y Caazapá se esperan las temperaturas más bajas con una mínima de 5ºC para ambos puntos. Por su parte, en la capital, Asunción, espera una mínima de 6°C y una máxima que alcanzaría los 16°C bajo un cielo parcialmente nublado.

Hacia el norte y el Chaco, aunque las temperaturas serán levemente superiores, el ambiente se mantendrá de frío a fresco durante todo el día.

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Mínimas y máximas mañana

Para mañana se esperan estas mínimas y máximas en el país:

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Concepción 8°C 18°C San Pedro 8°C 17°C Caacupé 6°C 15°C Villarrica 5°C 14°C Coronel Oviedo 6°C 15°C Caazapá 5°C 14°C Encarnación 6°C 14°C San Juan Bautista 6°C 15°C Paraguarí 6°C 15°C Ciudad del Este 6°C 16°C Asunción 6°C 16°C Pilar 6°C 15°C Pedro Juan Caballero 7°C 16°C Salto del Guairá 7°C 15°C Pozo Colorado 7°C 18°C Fuerte Olimpo 11°C 20°C Mariscal Estigarribia 8°C 19°C

Finalmente, en el pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología no figuran lluvias para mañana.

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