Anuncian domingo soleado pero con frío intenso

En su pronóstico de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos escasamente nublados y vientos del sur, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Las condiciones se mantendrían similares mañana lunes y el martes. La única excepción se daría en algunas zonas del departamento de Caaguazú, donde podrían registrarse precipitaciones dispersas mañana.

Días de frío

El fuerte descenso de la temperatura que comenzó entre el jueves y el viernes pasados continúa. Asunción registraba hoy 8 grados centígrados antes del amanecer y se esperan máximas de 17 grados en la capital, 16 en Ciudad del Este, 14 en Encarnación y hasta 20 en el Chaco.

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La mínima en capital hoy sería de 6 grados y en el resto del país estaría entre 5 y 11 grados.

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Los índices serían similares mañana y subirían muy levemente el martes, con un máxima de 20 grados y una mínima de 7 en Asunción.