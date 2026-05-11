Enterate cuál fue la temperatura más fría este lunes y dónde se registró

El territorio paraguayo amaneció este lunes bajo la influencia de una intensa masa de aire frío que desplomó los termómetros en ambas regiones. De acuerdo con el reporte oficial de la red de estaciones meteorológicas automáticas de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), el “polo del frío” se situó hoy en el Chaco.

La temperatura mínima más baja de la jornada se registró en la Comunidad Campo Loa - Abe Chaco, ubicada en el departamento de Boquerón, donde la mínima descendió hasta los 1,9 °C. Esta cifra marca el pico máximo de enfriamiento en lo que va de la temporada para esa zona del país.

La Región Oriental no quedó exenta de las bajas temperaturas. En el sur, específicamente en Itapúa, los registros también fueron extremos, con marcas de 2,2 °C y 2,6 °C en dos de sus distritos. Por su parte, en el departamento Central y la capital, las mínimas rondaron los 4,8 °C, generando una mañana de intenso frío.

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Hacia el norte, en departamentos como Alto Paraguay y Concepción, el ambiente se presentó algo más moderado con valores entre los 7 °C y 10 °C.

Lo que se espera para los próximos días

De acuerdo con el reporte de Aracely Fernández, pronosticadora de turno, durante los próximos días las condiciones se mantendrían similares, con un ligero aumento en la temperatura máxima.

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Las mínimas estarían comprendidas entre 6 y 11 °C, y las máximas variarían entre 18 y 24 °C. Asimismo, la nubosidad iría en aumento de forma gradual a lo largo de la semana.

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