Niebla, escarchas y bajas temperaturas se registraron este lunes en Itapúa

Este lunes se registraron las temperaturas más bajas del año en el departamento de Itapúa, con registros de 2,2 °C en Capitán Meza, según el reporte de la Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH). En la capital departamental, el descenso de temperatura alcanzó una mínima de 6,1 °C.

Una densa niebla cubrió gran parte del microcentro de la ciudad, generando una reducción importante de la visibilidad. Según la ingeniera Jaqueline Petta, de la Dirección de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Encarnación, este fenómeno se registró porque “el aire frío de la atmósfera tocó ese aire húmedo sobre el agua y se condensa ese vapor”.

Explicó que el fenómeno es característico porque borra la visibilidad, a diferencia de la neblina, cuando se conserva todavía parte de esta, pero reducida.

Además, se estima que se dieron escarchas leves en sitios puntuales de la ciudad, como en la zona del barrio Sarita, donde se encuentra el Hospital General de Itapúa.

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Continuará el frío

Entre los registros más importantes de la jornada, las bajas temperaturas alcanzaron mínimas de 2,6 °C en Trinidad; 3 °C en Edelira; 3,2 °C en Natalio; 3,3 °C en Hohenau; y 4,3 °C en General Artigas.

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El pronóstico extendido indica que permanecerá el frío durante la semana, con tendencia a un leve ascenso. En Encarnación, según la DMH, este martes se espera una mínima de 4 °C y una máxima de 19 °C; mientras que para el miércoles, una mínima de 8 °C y una máxima de 21 °C. No se esperan precipitaciones para los próximos días.