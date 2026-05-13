Fiestas Patrias: este es el pronóstico para los feriados

Para este jueves 14 de mayo, feriado, se espera una jornada fresca a cálida a nivel país y en algunos departamentos del país se esperan precipitaciones.

Las zonas donde se esperan lluvias mañana son: Concepción, San Pedro, Coronel Oviedo, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá, Pozo Colorado, Fuerte Olimpo y Mariscal José Félix Estigarribia.

En el caso de Asunción, donde se prevé el desarrollo de varias actividades por las Fiestas Patrias, no se pronostican lluvias, mientras que la mínima va en torno a los 12°C y la máxima hasta los 22°C.

“Fresco a cálido, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables, luego del sureste, neblinas en las primeras horas”, detalla la DMH sobre las condiciones de tiempo mañana en la capital.

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Este será el pronóstico el viernes, Día de la Madre

Para el viernes 15 de mayo, fecha en la que se celebra el Día de la Madre en nuestro país y también es un feriado, se pronostica un leve aumento de la temperatura.

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De igual manera se registraría la continuación de lluvias en los mismos territorios mencionados.

Inclusive se podrían desarrollar tormentas eléctricas, mientras que igual el desarrollo del día sería fresco a cálido.

Finalmente, en el caso de Asunción la mínima será de 14°C y la máxima de 23°C, predominando un cielo nublado con vientos del sureste.

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