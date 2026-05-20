Meteorología: ¿cuánto frío hará y dónde en Paraguay llovería este miércoles?

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos escasamente nublados y vientos del sur, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo.

Sin embargo, algunas zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental – departamentos como Amambay o Concepción - podrían registrar precipitaciones dispersas durante la jornada de hoy.

No se esperan lluvias mañana jueves, pero el viernes se anticipan precipitaciones en el norte y este.

Hasta 5 grados de mínima

Persisten las bajas temperaturas en Paraguay. Asunción registraba hoy 9 grados centígrados antes del amanecer y se esperan máximas de 20 grados en la capital, 19 en Ciudad del Este, 18 en Encarnación y hasta 20 en el Chaco, con mínimas de hasta 5 grados en algunas zonas del sur del país.

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No se esperan cambios importantes en las temperaturas durante los próximos días.