Meteorología: ¿cuánto frío hará y dónde en Paraguay llovería este miércoles?

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos escasamente nublados y vientos del sur, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo.
Sin embargo, algunas zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental – departamentos como Amambay o Concepción - podrían registrar precipitaciones dispersas durante la jornada de hoy.
No se esperan lluvias mañana jueves, pero el viernes se anticipan precipitaciones en el norte y este.
Hasta 5 grados de mínima
Persisten las bajas temperaturas en Paraguay. Asunción registraba hoy 9 grados centígrados antes del amanecer y se esperan máximas de 20 grados en la capital, 19 en Ciudad del Este, 18 en Encarnación y hasta 20 en el Chaco, con mínimas de hasta 5 grados en algunas zonas del sur del país.
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No se esperan cambios importantes en las temperaturas durante los próximos días.
|Ciudad
|Temperatura mínima del miércoles
|Temperatura máxima del miércoles
Concepción
9°C
20°C
San Pedro
7°C
20°C
Caacupé
6°C
19°C
Villarrica
6°C
19°C
Coronel Oviedo
5°C
19°C
Caazapá
5°C
19°C
Encarnación
5°C
18°C
San Juan Bautista
5°C
19°C
Paraguarí
6°C
20°C
Ciudad del Este
7°C
19°C
Asunción
6°C
20°C
Pilar
5°C
19°C
Pedro Juan Caballero
10°C
18°C
Salto del Guairá
8°C
18°C
Pozo Colorado
6°C
20°C
Fuerte Olimpo
13°C
19°C
Mariscal Estigarribia
6°C
20°C