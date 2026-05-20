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20 de mayo de 2026 a la - 05:26

Meteorología: ¿cuánto frío hará y dónde en Paraguay llovería este miércoles?

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Fernando Romero 23-06-25 Locales

El periodo frío intenso en Paraguay continúa con temperaturas mínimas de hasta 6 grados centígrados hoy. Además, algunas zonas del país podrían registrar lluvias dispersas.

Por ABC Color

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos escasamente nublados y vientos del sur, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo.

Sin embargo, algunas zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental – departamentos como Amambay o Concepción - podrían registrar precipitaciones dispersas durante la jornada de hoy.

No se esperan lluvias mañana jueves, pero el viernes se anticipan precipitaciones en el norte y este.

Hasta 5 grados de mínima

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Persisten las bajas temperaturas en Paraguay. Asunción registraba hoy 9 grados centígrados antes del amanecer y se esperan máximas de 20 grados en la capital, 19 en Ciudad del Este, 18 en Encarnación y hasta 20 en el Chaco, con mínimas de hasta 5 grados en algunas zonas del sur del país.

Lea más: Ascenso en el norte y descenso en el sur: ¿cómo está el nivel de los ríos?

No se esperan cambios importantes en las temperaturas durante los próximos días.

CiudadTemperatura mínima del miércolesTemperatura máxima del miércoles

Concepción

9°C

20°C

San Pedro

7°C

20°C

Caacupé

6°C

19°C

Villarrica

6°C

19°C

Coronel Oviedo

5°C

19°C

Caazapá

5°C

19°C

Encarnación

5°C

18°C

San Juan Bautista

5°C

19°C

Paraguarí

6°C

20°C

Ciudad del Este

7°C

19°C

Asunción

6°C

20°C

Pilar

5°C

19°C

Pedro Juan Caballero

10°C

18°C

Salto del Guairá

8°C

18°C

Pozo Colorado

6°C

20°C

Fuerte Olimpo

13°C

19°C

Mariscal Estigarribia

6°C

20°C