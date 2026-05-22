Clima
22 de mayo de 2026 a la - 07:48

Clima en Paraguay: ¿Cuándo vuelve el ambiente cálido y qué días lloverá?

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Gustavo Amador

Luego de un periodo prologado de frío, el inicio de la próxima semana podría traer condiciones levemente más cálidas, según anuncia la Dirección de Meteorología.

Por ABC Color

Si bien el ambiente fresco que predomina en Paraguay desde hace varios días persiste hoy, viernes, la ciudadanía podría tener un breve descanso del frío intenso en los próximos días, según indica la Dirección de Meteorología e Hidrología.

En conversación con ABC Color este viernes, la meteoróloga Celia Sanguinetti explicó que el ambiente fresco se mantendría todo el día de hoy y mañana, sábado.

Además, esta mañana se registran lluvias leves y dispersas en Asunción y varias otras zonas del país, aunque se espera que las condiciones mejores desde la tarde y no se registrarían más precipitaciones el sábado.

Cambio del tiempo el domingo

Sin embargo, el domingo podría comenzar a aumentar levemente la temperatura y al menos el inicio de la próxima semana podría caracterizarse por mañanas frescas y tardes cálidas.

Según el pronóstico extendido presentado hoy por la Dirección de Meteorología, el domingo Asunción registraría una temperatura máxima de 21 grados y una mínima de 12. Las mínimas a nivel nacional ese día se ubicarían entre los 8 y los 14 grados, y las máximas entre los 19 y 25 grados.

CiudadTemperatura mínima del domingoTemperatura máxima del domingo

Concepción

14°C

23°C

San Pedro

13°C

22°C

Caacupé

12°C

21°C

Villarrica

11°C

20°C

Coronel Oviedo

13°C

21°C

Caazapá

9°C

20°C

Encarnación

9°C

20°C

San Juan Bautista

8°C

19°C

Paraguarí

11°C

20°C

Ciudad del Este

14°C

21°C

Asunción

12°C

21°C

Pilar

8°C

19°C

Pedro Juan Caballero

15°C

22°C

Salto del Guairá

15°C

22°C

Pozo Colorado

13°C

21°C

Fuerte Olimpo

16°C

25°C

Mariscal Estigarribia

12°C

21°C

Además de subir la temperatura, el domingo se observa también un aumento de las probabilidades de lluvias y el lunes “las señales son altas para lluvias dispersas”, manifestó la meteoróloga.