Clima en Paraguay: ¿Cuándo vuelve el ambiente cálido y qué días lloverá?

Si bien el ambiente fresco que predomina en Paraguay desde hace varios días persiste hoy, viernes, la ciudadanía podría tener un breve descanso del frío intenso en los próximos días, según indica la Dirección de Meteorología e Hidrología.

En conversación con ABC Color este viernes, la meteoróloga Celia Sanguinetti explicó que el ambiente fresco se mantendría todo el día de hoy y mañana, sábado.

Además, esta mañana se registran lluvias leves y dispersas en Asunción y varias otras zonas del país, aunque se espera que las condiciones mejores desde la tarde y no se registrarían más precipitaciones el sábado.

Cambio del tiempo el domingo

Sin embargo, el domingo podría comenzar a aumentar levemente la temperatura y al menos el inicio de la próxima semana podría caracterizarse por mañanas frescas y tardes cálidas.

Según el pronóstico extendido presentado hoy por la Dirección de Meteorología, el domingo Asunción registraría una temperatura máxima de 21 grados y una mínima de 12. Las mínimas a nivel nacional ese día se ubicarían entre los 8 y los 14 grados, y las máximas entre los 19 y 25 grados.

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Ciudad Temperatura mínima del domingo Temperatura máxima del domingo Concepción 14°C 23°C San Pedro 13°C 22°C Caacupé 12°C 21°C Villarrica 11°C 20°C Coronel Oviedo 13°C 21°C Caazapá 9°C 20°C Encarnación 9°C 20°C San Juan Bautista 8°C 19°C Paraguarí 11°C 20°C Ciudad del Este 14°C 21°C Asunción 12°C 21°C Pilar 8°C 19°C Pedro Juan Caballero 15°C 22°C Salto del Guairá 15°C 22°C Pozo Colorado 13°C 21°C Fuerte Olimpo 16°C 25°C Mariscal Estigarribia 12°C 21°C

Además de subir la temperatura, el domingo se observa también un aumento de las probabilidades de lluvias y el lunes “las señales son altas para lluvias dispersas”, manifestó la meteoróloga.