Clima
29 de mayo de 2026 a la - 13:32

Alerta meteorológica: anuncian lluvias intensas y tiempo severo para estos departamentos

Gif de nubosidad y lluvias en Asunción.
Gif de nubosidad y lluvias en Asunción.

Meteorología emitió una alerta por lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento y alta probabilidad de caída de granizos para la tarde de este viernes. ¿Cuáles son los departamentos afectados?

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió una alerta este viernes ante la persistencia de un sistema de tormentas que continúa afectando la zona de cobertura.

Según el informe, existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.

De acuerdo con la DMH, durante la tarde de este viernes podrían registrarse lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de moderada a fuerte intensidad y una alta probabilidad de caída de granizos en las zonas afectadas por la alerta.

La alerta abarca la Región Oriental y el sur y centro de la Región Occidental.

Lea más: Alertan de tormentas eléctricas y tiempo severo: estas son las zonas afectadas

Departamentos afectados por las tormentas:

  1. Asunción
  2. Sur de Concepción
  3. San Pedro
  4. Cordillera
  5. Guairá
  6. Caaguazú
  7. Caazapá
  8. Este de Itapúa
  9. Norte de Misiones
  10. Paraguarí
  11. Centro y sur de Alto Paraná
  12. Central
  13. Centro y norte de Ñeembucú
  14. Presidente Hayes
  15. Suroeste de Alto Paraguay
  16. Este de Boquerón.