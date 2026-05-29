Alerta meteorológica: anuncian lluvias intensas y tiempo severo para estos departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió una alerta este viernes ante la persistencia de un sistema de tormentas que continúa afectando la zona de cobertura.
Según el informe, existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.
De acuerdo con la DMH, durante la tarde de este viernes podrían registrarse lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de moderada a fuerte intensidad y una alta probabilidad de caída de granizos en las zonas afectadas por la alerta.
La alerta abarca la Región Oriental y el sur y centro de la Región Occidental.
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Departamentos afectados por las tormentas:
- Asunción
- Sur de Concepción
- San Pedro
- Cordillera
- Guairá
- Caaguazú
- Caazapá
- Este de Itapúa
- Norte de Misiones
- Paraguarí
- Centro y sur de Alto Paraná
- Central
- Centro y norte de Ñeembucú
- Presidente Hayes
- Suroeste de Alto Paraguay
- Este de Boquerón.