Clima
29 de mayo de 2026 a la - 15:22

Alerta por tormentas en todo el país para esta tarde

Gif lluvias y tormentas electricas.
Gif lluvias y tormentas electricas.

La Dirección de Meteorología emitió una nueva alerta por tormentas que afectarán a todo el territorio nacional para esta tarde. Te contamos más detalles en la siguiente nota.

Por ABC Color

El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos, según el alerta por tormentas emitida a las 14:49 por la Dirección de Meteorología.

Esto se debe a que el sistema de tormentas continúa afectando a la zona de cobertura.

Debido a esto, es alta la probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.

Lea más: https://www.abc.com.py/clima/2026/05/29/alerta-meteorologica-anuncian-lluvias-intensas-y-tiempo-severo-para-estos-departamentos/

Alerta por tormentas en todo el país

De acuerdo al aviso meteorológico, la zona de cobertura de la tormentas es toda la región Oriental y el centro y sur de la Occidental.

Los departamentos afectados son:

  • Asunción.
  • Concepción (centro y sur).
  • San Pedro.
  • Cordillera.
  • Guairá.
  • Caaguazú.
  • Caazapá.
  • Itapúa (este).
  • Paraguarí.
  • Alto Paraná.
  • Central.
  • Ñeembucú (norte).
  • Amambay (sur).
  • Canindeyú (centro, sur y oeste).
  • Presidente Hayes.
  • Alto Paraguay (suroeste).
  • Boquerón (este).