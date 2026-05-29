Alerta por tormentas en todo el país para esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos, según el alerta por tormentas emitida a las 14:49 por la Dirección de Meteorología.

Esto se debe a que el sistema de tormentas continúa afectando a la zona de cobertura.

Debido a esto, es alta la probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.

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Alerta por tormentas en todo el país

De acuerdo al aviso meteorológico, la zona de cobertura de la tormentas es toda la región Oriental y el centro y sur de la Occidental.

Los departamentos afectados son: