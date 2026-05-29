¡Ou hína! Anuncian tormentas para seis departamentos

El aviso emitido a las 7:40 por la Dirección de Meteorología indica que los sistemas de tormentas actualmente se localizan en el Sur y noroeste de la región Oriental. Mientras que núcleos de tormentas persisten hacia el norte del país. En ambos casos, es alta la probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de hoy.

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Para este viernes, se anuncian lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos.

El aviso vigente afecta al norte de Concepción, oeste y sur de Misiones, suroeste de Paraguarí, Ñeembucú, noreste de Presidente Hayes y el sureste de Alto Paraguay.