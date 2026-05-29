Clima
29 de mayo de 2026 a la - 08:31

¡Ou hína! Anuncian tormentas para seis departamentos

Desde tempranas horas se registra una copiosa lluvia en la capital de Misiones.
El departamento de Misiones es uno de los puntos que se verán afectados por las tormentas en las próximas horas. Jesús Riveros

Sistemas de tormentas se están desarrollando desde temprano sobre distintos puntos del país. Actualmente, hay una alerta vigente para seis departamentos, pero el temporal iría extendiéndose en el transcurso del día.

Por ABC Color

El aviso emitido a las 7:40 por la Dirección de Meteorología indica que los sistemas de tormentas actualmente se localizan en el Sur y noroeste de la región Oriental. Mientras que núcleos de tormentas persisten hacia el norte del país. En ambos casos, es alta la probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de hoy.

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Para este viernes, se anuncian lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos.

El aviso vigente afecta al norte de Concepción, oeste y sur de Misiones, suroeste de Paraguarí, Ñeembucú, noreste de Presidente Hayes y el sureste de Alto Paraguay.

Así se desarrollan las tormentas este viernes.
Así se desarrollan las tormentas este viernes.