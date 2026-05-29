¡Atención! Fuertes tormentas amenazan a Asunción y 11 departamentos

Un sistema de tormentas continúa desarrollándose con fuerza sobre gran parte del territorio nacional. Ante esta situación, la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín de alerta por lluvias intensas, tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos y la alta probabilidad de caída de granizos.

Según el reporte oficial, las condiciones de inestabilidad persisten y es muy alta la probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en forma puntual en lo que resta de la mañana de este viernes 29 de mayo.

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Zona de cobertura y departamentos afectados

El área de afectación abarca principalmente el centro y sur de la Región Oriental, así como el sur de la Occidental (Chaco). Los departamentos bajo alerta son:

Asunción

Central

Cordillera

Guairá

Caaguazú (centro, oeste y sur)

Caazapá

Itapúa

Misiones

Paraguarí

Alto Paraná (centro y sur)

Ñeembucú

Presidente Hayes (sur)

Se insta a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias ante la eventual fuerza de las ráfagas de viento y la acumulación de agua en zonas consideradas críticas.

Torrencial lluvia en el Sur

Según el reporte de la corresponsalía de ABC en Ñeembucú, el temporal de este viernes se siente con fuerza en ese departamento desde la 7:00. En algunas comunidades como Potrero Esteche, distrito de Laureles, en una hora llovió como 80 mm, según los pobladores. Mientras que en la capital departamental, Pilar, las lluvias fueron menos intensas.

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El temporal llegó acompañado de tormentas eléctricas y fuertes vientos que afectaron el servicio de energía en varias comunidades rurales.

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