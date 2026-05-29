Clima
29 de mayo de 2026 a la - 11:36

¡Atención! Fuertes tormentas amenazan a Asunción y 11 departamentos

Persona de espaldas con camiseta negra inspecciona vehículo volcado. Camioneta policial con luces encendidas en un día lluvioso.
Fernando Romero

De acuerdo con el último aviso difundido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), un sistema de tormentas seguirá impactando durante la mañana del viernes 29 al centro y sur de la Región Oriental y al sur de la Occidental, con lluvias intensas, descargas eléctricas y alta probabilidad de granizo. Hay 11 departamentos afectados, además de la capital, según el boletín.

Por ABC Color

Un sistema de tormentas continúa desarrollándose con fuerza sobre gran parte del territorio nacional. Ante esta situación, la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín de alerta por lluvias intensas, tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos y la alta probabilidad de caída de granizos.

Según el reporte oficial, las condiciones de inestabilidad persisten y es muy alta la probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en forma puntual en lo que resta de la mañana de este viernes 29 de mayo.

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Zona de cobertura y departamentos afectados

El área de afectación abarca principalmente el centro y sur de la Región Oriental, así como el sur de la Occidental (Chaco). Los departamentos bajo alerta son:

  • Asunción
  • Central
  • Cordillera
  • Guairá
  • Caaguazú (centro, oeste y sur)
  • Caazapá
  • Itapúa
  • Misiones
  • Paraguarí
  • Alto Paraná (centro y sur)
  • Ñeembucú
  • Presidente Hayes (sur)

Se insta a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias ante la eventual fuerza de las ráfagas de viento y la acumulación de agua en zonas consideradas críticas.

Torrencial lluvia en el Sur

Según el reporte de la corresponsalía de ABC en Ñeembucú, el temporal de este viernes se siente con fuerza en ese departamento desde la 7:00. En algunas comunidades como Potrero Esteche, distrito de Laureles, en una hora llovió como 80 mm, según los pobladores. Mientras que en la capital departamental, Pilar, las lluvias fueron menos intensas.

El temporal llegó acompañado de tormentas eléctricas y fuertes vientos que afectaron el servicio de energía en varias comunidades rurales.

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