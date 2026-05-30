¿Cómo va a estar el tiempo hoy? Esto dice Meteorología

El amanecer de hoy se presenta fresco y con neblina en gran parte del país, según indica el reporte de la Dirección de Meteorología.

Durante la tarde se prevé un ambiente cálido, con temperaturas que oscilarían entre 21 y 28°C tanto en la Región Oriental como en la Occidental.

Además, se espera un cielo mayormente nublado, con vientos variables que posteriormente rotarían al sector sureste, de acuerdo al informe realizado por la meteoróloga de turno, Celia Sanguinetti.

También se prevé que las lluvias dispersas continúen afectando a gran parte del territorio nacional, con una mejora gradual de las condiciones meteorológicas en el transcurso del día.

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Tiempo en Asunción

El pronóstico en Asunción para hoy es un día fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, luego del Sureste. Se esperan algunas lloviznas, para luego ir mejorando, con temperaturas que osciliarían entre 24° C de máxima y 15° C de mínima.

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Actualmente, la temperatura está en 15.8º C, con cielo cubierto, presión de 1010.6 hPa, sensación térmica de 15.8° C, humedad al 98% y viento del sur y suroeste de hasta 6 km/h.

Para la mañana se prevé un día fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables. Niebla y lloviznas, luego mejorando, con mínimas de 15° y máximas de 21° C.

Para la tarde el día estaría cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, luego del sureste, con mínimas de 22° C y máximas de 24 ° C.

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Ya para la noche estaría cálido a fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, con temperaturas que oscilarían entre los 22° C y 19° C.

¿Cómo estará el tiempo el domingo y el lunes?

Para mañana y el lunes persistiría el ambiente fresco a cálido, con temperaturas mínimas entre 15 y 19°C, mientras que las máximas variarían entre 22 y 28°C en ambas regiones del país.

Agregan que mañana nuevamente podrían registrarse lluvias en gran parte del país; sin embargo, hacia el este de la Región Oriental estas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.