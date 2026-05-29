Amplían alerta y tormenta ya abarca 10 departamentos

El gran sistema de tormentas sigue avanzando sobre el territorio nacional en la mañana de este viernes y es alta la probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el centro y sur de la Región Oriental y el sur de la Occidental.
Según el aviso emitido a las 10:04, se desarrollarán lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y es alta la probabilidad de caída de granizos.
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Departamentos en zona de tormentas:
- Cordillera (sur)
- Guairá
- Caaguazú (sur y oeste)
- Caazapá
- Itapúa (centro, sur y oeste)
- Misiones
- Paraguarí
- Central (centro y sur)
- Ñeembucú
- Presidente Hayes (sur)
Según el pronóstico extendido, el sábado y el domingo se esperan nuevas lluvias pero de manera más dispersa.
En cuanto a las temperaturas, el ambiente seguirá siendo fresco por las mañanas y cálido por las tardes. No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.