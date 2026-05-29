Clima
29 de mayo de 2026 a la - 10:35

Amplían alerta y tormenta ya abarca 10 departamentos

Dos hombres y dos mujeres bajo paraguas en una lluviosa Costanera Norte, reflejando el agua en la acera.
El temporal seguirá desarrollándose durante toda la jornada en distintos puntos del país, según el pronóstico. Fernando Romero

La Dirección de Meteorología actualizó su aviso por tormentas que se están desarrollando ahora en diez departamentos del país. El temporal intenso seguiría avanzando, según las previsiones.

Por ABC Color

El gran sistema de tormentas sigue avanzando sobre el territorio nacional en la mañana de este viernes y es alta la probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el centro y sur de la Región Oriental y el sur de la Occidental.

Según el aviso emitido a las 10:04, se desarrollarán lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y es alta la probabilidad de caída de granizos.

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Departamentos en zona de tormentas:

  1. Cordillera (sur)
  2. Guairá
  3. Caaguazú (sur y oeste)
  4. Caazapá
  5. Itapúa (centro, sur y oeste)
  6. Misiones
  7. Paraguarí
  8. Central (centro y sur)
  9. Ñeembucú
  10. Presidente Hayes (sur)

Según el pronóstico extendido, el sábado y el domingo se esperan nuevas lluvias pero de manera más dispersa.

En cuanto a las temperaturas, el ambiente seguirá siendo fresco por las mañanas y cálido por las tardes. No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.