Amplían alerta y tormenta ya abarca 10 departamentos

El gran sistema de tormentas sigue avanzando sobre el territorio nacional en la mañana de este viernes y es alta la probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el centro y sur de la Región Oriental y el sur de la Occidental.

Según el aviso emitido a las 10:04, se desarrollarán lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y es alta la probabilidad de caída de granizos.

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Departamentos en zona de tormentas:

Cordillera (sur) Guairá Caaguazú (sur y oeste) Caazapá Itapúa (centro, sur y oeste) Misiones Paraguarí Central (centro y sur) Ñeembucú Presidente Hayes (sur)

Según el pronóstico extendido, el sábado y el domingo se esperan nuevas lluvias pero de manera más dispersa.

En cuanto a las temperaturas, el ambiente seguirá siendo fresco por las mañanas y cálido por las tardes. No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.