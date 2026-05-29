Meteorología: los 10 departamentos bajo alerta de tormentas esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) renovó su alerta meteorológica hoy a las 15:39. Reporta que un sistema de tormentas eléctricas continúa su avance sobre el territorio nacional, y afecta principalmente a la región Oriental y a los sectores del centro y sur de la región Occidental.

Existe, además, un boletín especial emitido y detalla que el temporal llegará con acumulados de agua de entre 20 y 50 milímetros, fuertes descargas eléctricas con alta frecuencia y la caída ocasional de granizos. Se prevé además ráfagas podrían rozar los 80 km/h.

Las 10 zonas bajo alerta

Según Meteorología, la alerta se extiende para 10 departametnso y son Concepción, San Pedro, Cordillera, Caaguazú, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, sur de Alto Paraguay y este de Boquerón.

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Según explicó la meteoróloga de turno, Aracely Fernández, durante el fin de semana se prevé que la probabilidad de lluvias persista en gran parte del país.

Las precipitaciones se presentarían de manera dispersa, con mejoras temporales a lo largo del sábado y el domingo.

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El pronóstico anticipa la formación de densas neblinas en gran parte del territorio nacional durante las primeras horas de la mañana del sábado y del domingo.

Para hoy y los días siguientes, las temperaturas mínimas se mantendrán entre los 16 y 20 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 23 y 28 °C.