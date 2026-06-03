Meteorología prevé un día agradable y con bajas probabilidades de lluvia

Tal y como lo anunciaron los pronosticadores días atrás, gran parte de la semana seguirá con ambientes agradables. El amanecer de hoy se presentaría fresco y por la tarde la jornada será cálida e inclusive calurosa, con una escasa formación de nubosidad.

Los valores de la temperatura máxima irían en aumento, con mínimas que oscilarían entre 13 a 16°C y máximas entre 22 a 27°C.

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Ayer el meteorólogo de turno adelantó que para hoy se prevé que los vientos comiencen a rotar del sector norte, por lo cual se podrían esperar algunos pequeños descensos de temperatura hacia el final del día.

No obstante, para lo que resta de la semana todavía se anuncian jornadas frescas a cálidas. La probabilidad de lluvias se mantendría baja durante los próximos días sobre todo el territorio nacional.

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