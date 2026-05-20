MAG advierte sobre el “Niño fuerte” e insta al agro prepararse ante lluvias y presión sanitaria

Desde hace semanas, expertos hablan de un “súper Niño” o “Niño Godzilla”, como lo denominaron algunos científicos, quienes también advirtieron que podría impactar en toda Sudamérica con lluvias extremas.

En esa línea y de manera a actuar con cautela respecto a las predicciones, el coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Édgar Mayeregger, comentó que El Niño “se está gestando” y que podría “comenzar a interactuar sobre nuestro país” a partir de la próxima primavera y verano.

En conversación con ABC, señaló que existen informes de evolución del fenómeno emitidos por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), que alertan sobre un probable evento Niño de fuertees intensidad y duración.

El Niño: Tomar precauciones hoy

A partir de esa información, Mayeregger contó que técnicos del MAG elaboran recomendaciones y las comunican a la población para que se tomen las debidas precauciones.

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“El Niño siempre se caracterizó por generar mayores lluvias en épocas de precipitaciones y temperaturas normalmente más altas en ese mismo periodo. Veremos cómo evoluciona la intensidad del evento. Estaremos monitoreando porque aparentemente será un fenómeno fuerte”, reiteró.

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Las diferentes características de El Niño

En cuanto a las particularidades de El Niño en Paraguay, el ingeniero explicó que dicho fenómeno no siempre presenta las mismas características, ya que no todos tienen igual intensidad ni comportamiento.

En ese sentido, recordó que el año antepasado se registró un fenómeno Niño que no tuvo un impacto significativo en Paraguay. Si bien generó lluvias en el norte argentino y el sur de Brasil, en el territorio paraguayo casi no tuvo incidencia, amplió.

No obstante, el especialista señaló que la región Oriental y el Bajo Chaco (región Occidental) suelen ser las zonas más afectadas por este tipo de eventos de lluvias, y que en términos generales, El Niño suele tener menos impacto negativo para el sector productivo en comparación con La Niña.

“Cuando hay mayor disponibilidad de agua (El Niño), las condiciones de producción suelen ser mejores mientras no sea en exceso; mientras que durante un evento La Niña, se caracteriza por la escasez de lluvias en época de cultivo”, amplió.

Incidencia de enfermedades en cultivos

De acuerdo con lo explicado, en contrapartida, más agua también significa riesgos específicos. “Podemos tener esa ventaja por un lado, pero también El Niño, al generar alta humedad y altas temperaturas, puede provocar mayor presión fitosanitaria (incidencia de enfermedades en cultivos)”, añadió.

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Además, alegó que durante la cosecha, el exceso de lluvias puede generar mucha humedad, lo que impide el ingreso de maquinaria y ocasiona pérdidas en los campos.

“Es crucial continuar con el monitoreo del fenómeno para determinar si finalmente será fuerte, débil o moderado”, concluyó el coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos del MAG.