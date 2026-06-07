Meteorología activa alerta por tormentas para esta noche

La DMH emitió un aviso especial por lluvias y tormentas que se registrarían hoy. Según el reporte, existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta noche.

La zona donde se esperan las tormentas comprende el sur de la región Oriental del país, según Meteorología.

Los departamentos afectados directamente por esta alerta son el sur y oeste de Caazapá, el centro y oeste de Itapúa, Misiones, el sureste de Paraguarí y el sur de Ñeembucú. En estas zonas se prevén lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, además de ráfagas de vientos moderadas a fuertes.

No se descarta la caída de granizos

Finalmente, el aviso de la institución también incluye la advertencia sobre la ocasional caída de granizos en los puntos mencionados dentro del área de cobertura.

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