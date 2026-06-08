Clima
08 de junio de 2026 a la - 20:07

Meteorología da a conocer cuál será el día más frío de la semana

El mate, las bufandas, gorros o kepis, todo ayuda a contrarrestar las bajas temperaturas que se presentan en el país.
Imagen ilustrativa: una persona abrigada lee un diario en Asunción. Silvio Rojas

Según el pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) para Asunción, las temperatura tendrá un considerable descenso. ¿Cuál será el día más frío? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

La DMH muestra un pronóstico extendido hasta el sábado en el caso de la capital del país, Asunción, y según los datos, las temperaturas experimentarán una caída gradual hacia el fin de semana.

Aunque los próximos días estarían marcados por la humedad y las lluvias, va a ser el amanecer del sábado el punto más frío del la semana, ya que se espera una mínima de 12°C.

En el caso de la inestabilidad, esta se registraría principalmente desde mañana, extendiéndose hasta pasado mañana e incluso el jueves.

Durante este tiempo de lluvias y tormentas eléctricas ocasionales -principalmente el jueves esto último-, las mínimas oscilarán entre los 15°C y 17°C, mientras que las máximas que no van a superar los 22°C.

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La temperatura a nivel país

En el caso de mañana, martes 9 de junio, se esperan estas mínimas y máximas a nivel país, según los datos de Meteorología.

  • Pilar: 12°C - 20°C
  • Caazapá: 13°C - 20°C
  • San Juan Bautista: 13°C - 20°C
  • Encarnación: 14°C - 20°C
  • Paraguarí: 14°C - 21°C
  • Asunción: 15°C - 22°C
  • Caacupé: 15°C - 22°C
  • Villarrica: 15°C - 21°C
  • Coronel Oviedo: 16°C - 23°C
  • Ciudad del Este: 16°C - 23°C
  • Pedro Juan Caballero: 16°C - 23°C
  • Salto del Guairá: 16°C - 24°C
  • Pozo Colorado: 16°C - 22°C
  • Concepción: 17°C - 24°C
  • San Pedro: 17°C - 24°C
  • Mariscal José Félix Estigarribia: 17°C - 21°C
  • Fuerte Olimpo: 19°C - 25°C

Asimismo, en todas las mencionadas localidades se esperan precipitaciones.

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