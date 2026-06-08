Meteorología da a conocer cuál será el día más frío de la semana

La DMH muestra un pronóstico extendido hasta el sábado en el caso de la capital del país, Asunción, y según los datos, las temperaturas experimentarán una caída gradual hacia el fin de semana.

Aunque los próximos días estarían marcados por la humedad y las lluvias, va a ser el amanecer del sábado el punto más frío del la semana, ya que se espera una mínima de 12°C.

En el caso de la inestabilidad, esta se registraría principalmente desde mañana, extendiéndose hasta pasado mañana e incluso el jueves.

Durante este tiempo de lluvias y tormentas eléctricas ocasionales -principalmente el jueves esto último-, las mínimas oscilarán entre los 15°C y 17°C, mientras que las máximas que no van a superar los 22°C.

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La temperatura a nivel país

En el caso de mañana, martes 9 de junio, se esperan estas mínimas y máximas a nivel país, según los datos de Meteorología.

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Pilar: 12°C - 20°C

Caazapá: 13°C - 20°C

San Juan Bautista: 13°C - 20°C

Encarnación: 14°C - 20°C

Paraguarí: 14°C - 21°C

Asunción: 15°C - 22°C

Caacupé: 15°C - 22°C

Villarrica: 15°C - 21°C

Coronel Oviedo: 16°C - 23°C

Ciudad del Este: 16°C - 23°C

Pedro Juan Caballero: 16°C - 23°C

Salto del Guairá: 16°C - 24°C

Pozo Colorado: 16°C - 22°C

Concepción: 17°C - 24°C

San Pedro: 17°C - 24°C

Mariscal José Félix Estigarribia: 17°C - 21°C

Fuerte Olimpo: 19°C - 25°C

Asimismo, en todas las mencionadas localidades se esperan precipitaciones.

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