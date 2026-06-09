Realizan simulacros de asistencias ante llegada de El Niño a Paraguay

Según estimaciones tanto de la OMM como de la DMH, el fenómeno climatológico El Niño afectaría a nuestro país en el mes de agosto, cuando las instituciones encargadas de estudiar y alertar estos fenómenos consideran que tendría una mayor intensidad.

El Niño es un fenómeno climatológico conocido por intensas y prolongadas sequías, como así también por inundaciones que afectan a varias regiones del planeta por un lapso determinado.

El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, explicó que la expectativa es que el fenómeno afecte a nuestro país con una inundación tanto fluvial como pluvial, por la gran cantidad de lluvia caída y por la crecida de los ríos.

“Nos reunimos hoy para tratar ese tema, más la apertura de nuestro albergue temporal que ya está instalado en la Costanera Norte y que queremos habilitar el próximo jueves a las 8 de la mañana. Ya va a estar a disposición de la gente que quiera utilizar nuestro albergue cuando la temperatura está igual o menor a 10 ºC”, precisó.

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¿Dónde afectará El Niño a Paraguay?

De acuerdo a los estudios con que cuentan, las inundaciones afectarán principalmente en los sectores de la cuenca de los ríos Paraguay, Paraná y Pilcomayo, además de los ríos internos que inundan las viviendas de los vecinos que viven en las cercanías.

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Según el ministro, los principales puntos de preocupación son Capital y Alberdi. Esta última necesita mejorar su muro de contención, pero actualmente la licitación para ello cuenta con una denuncia de una de las empresas que quiso ingresar, pese a que otra ya fue adjudicada, lo cual está a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Agregó que la Región Occidental también es una preocupación, ya que como El Niño trae consigo lluvia abundante en corto tiempo y la tierra de la región es arcillosa, hace que fácilmente se sature debido a la poca absorción que tiene el suelo, convirtiendo en laguna la mayor parte del territorio.

Esto se suma a la falta de infraestructura vial en la Región Occidental, compuesta en su mayoría por caminos de tierra, y con las lluvias la conectividad terrestre es dificultosa y la llegada del Estado es más difícil, por lo que será necesario el transporte multimodal, es decir, por tierra, agua y aire.

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“Hasta cierto lugar nos vamos en vehículo de gran porte. Por ejemplo, para asistir todo lo que es la parte norte del Alto Paraguay, generalmente nos vamos hasta Carmelo Peralta, de ahí nos vamos con embarcaciones y luego en helicóptero para llegar a la familia que necesita del Estado paraguayo”, precisó Zárate.

Coordinan acciones para rescatar familias y mascotas

Son varias las instituciones que participan de los simulacros y reuniones, como la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), el Ministerio de Niñez y Adolescencia (Minna), el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN).

Mediante la coordinación de estas y otras instituciones, el Estado monitoreará el comportamiento del clima a fin de poder enviar la asistencia de acuerdo a los cambios que noten en cada zona, coordinando con las autoridades locales, como intendentes, a fin de asistir a las familias afectadas a tiempo.

Recordó que el año pasado, tras lluvias importantes que generaron que los tres departamentos de la Región Occidental fueran declarados en emergencia, el MDN asistió a las familias afectadas.

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Destacó que no solo las familias son rescatadas, ya que las mascotas forman parte importante de los núcleos familiares.

También socializó los estándares para la construcción de refugios temporales en caso de que las familias afectadas tengan que evacuar sus viviendas, como por ejemplo, que se considera un espacio de 3 m² por cada persona para un refugio, teniendo en cuenta que las familias están compuestas por entre 3 y 8 personas, y ello significaría que los refugios deberían tener al menos 14 m².

Agregó que el fenómeno podría extenderse incluso hasta marzo del 2027. Detalló también que actualmente cuentan con 350 funcionarios en la SEN, los cuales la mayoría cobran salario mínimo, pero que ante la necesidad de contratar más personas, podrán hacerlo, incluso gente de las zonas afectadas por los fenómenos climatológicos.