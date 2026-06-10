Tormentas severas y granizadas amenazan gran parte del país este miércoles

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un aviso especial ante la persistencia de un sistema de tormentas que afecta gran parte del territorio nacional.
Según el reporte actualizado, se esperan lluvias con tormentas eléctricas de variada intensidad que podrían derivar en fenómenos de tiempo severo durante el resto de la mañana y las primeras horas de la tarde.
El fenómeno, que se desplaza sobre la región Oriental y el noreste de la región Occidental, presenta un alto potencial de generar lluvias moderadas a fuertes, ráfagas de vientos intensas y la ocasional caída de granizos de manera puntual.
Las autoridades han identificado las zonas de mayor riesgo, recomendando precaución a los pobladores de las siguientes áreas:
- Concepción: Centro y sur.
- San Pedro: Sur.
- Cordillera: Centro y este.
- Caaguazú: Todo el departamento.
- Alto Paraná: Centro y norte.
- Canindeyú: Oeste y sur.
- Alto Paraguay: Este.
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Los servicios de emergencia instan a la ciudadanía a evitar desplazamientos innecesarios durante los picos de intensidad de las tormentas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por los fuertes vientos.
Se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar gradualmente hacia el final de la tarde.