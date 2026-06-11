Clima
11 de junio de 2026 a la - 15:41

¡Atención! Ocho departamentos están en zona de tormentas

Gif lluvia en la ruta.
Gif lluvia en la ruta.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su aviso por lluvias y tormentas que se registrarían hoy. De momento, hay ocho departamentos afectados.

Por ABC Color

Para este jueves se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas, sin descartar incluso caída de granizos, según la DMH.

Al respecto sostienen que núcleos de tormentas se desarrollan sobre el territorio nacional, por lo que no se descarta la probabilidad de que ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas de hoy.

La zona de cobertura corresponde al norte y este de la Región Oriental, al igual que el noreste y este de la Región Occidental.

Ocho departamentos afectados

  1. Concepción
  2. Centro y norte de San Pedro
  3. Centro y este de Caaguazú
  4. Centro y norte de Alto Paraná
  5. Sur de Amambay
  6. Canindeyú
  7. Este de Presidente Hayes
  8. Centro y este de Alto Paraguay

Lea más: Meteorología anuncia lluvias en cinco departamentos