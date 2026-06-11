¡Atención! Ocho departamentos están en zona de tormentas

Para este jueves se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas, sin descartar incluso caída de granizos, según la DMH.

Al respecto sostienen que núcleos de tormentas se desarrollan sobre el territorio nacional, por lo que no se descarta la probabilidad de que ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas de hoy.

La zona de cobertura corresponde al norte y este de la Región Oriental, al igual que el noreste y este de la Región Occidental.

Ocho departamentos afectados

Concepción Centro y norte de San Pedro Centro y este de Caaguazú Centro y norte de Alto Paraná Sur de Amambay Canindeyú Este de Presidente Hayes Centro y este de Alto Paraguay

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