Meteorología: clima estable en Paraguay, ¿pero cuándo habrá nuevas tormentas?

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables y neblina en la mayor parte del territorio paraguayo, aunque no se esperan lluvias o tormentas eléctricas hoy.

Sin embargo, mañana se registrarían precipitaciones dispersas en principalmente en el centro y sur del país - incluyendo a Asunción - y el viernes las lluvias se extenderían a gran parte del resto del país, acompañadas por tormentas.

Temperaturas cambiantes

Aunque la mañana de hoy aún registra un ambiente frío - con una temperatura de 8 grados centígrados en Asunción antes del amanecer – , se espera un leve aumento de la temperatura con relación a días anteriores.

Las temperaturas máximas anunciadas para hoy son de 22 grados en la capital, 21 en Ciudad del Este, 20 en Encarnación y hasta 25 en el Chaco.

Ciudad Temperatura mínima del miércoles Temperatura máxima del miércoles Concepción 13 °C 23 °C San Pedro 11 °C 23 °C Caacupé 8 °C 21 °C Villarrica 8 °C 21 °C Coronel Oviedo 8 °C 21 °C Caazapá 7 °C 21 °C Encarnación 7 °C 20 °C San Juan Bautista 7 °C 20 °C Paraguarí 8 °C 21 °C Ciudad del Este 8 °C 21 °C Asunción 8 °C 22 °C Pilar 7 °C 20 °C Pedro Juan Caballero 13 °C 22 °C Salto del Guairá 10 °C 22 ºC Pozo Colorado 12 °C 21 °C Fuerte Olimpo 16 °C 25 °C Mariscal Estigarribia 14 °C 21 °C

Los índices serían aún más altos mañana, con una máxima de 24 grados en Asunción. Sin embargo, el viernes la temperatura volvería a bajar y se espera una máxima de 19 grados y una mínima de 15 en la capital.