Clima
17 de junio de 2026 a la - 05:24

Meteorología: clima estable en Paraguay, ¿pero cuándo habrá nuevas tormentas?

Imagen ilustrativa: cielo nublado en la Costanera de Asunción.
José González Mazó

Las condiciones del tiempo se presentarían normales hoy en la mayor parte de Paraguay, sin lluvias. Sin embargo, la situación podría comenzar a cambiar y podrían registrarse lluvias y tormentas en los próximos días.

Por ABC Color

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables y neblina en la mayor parte del territorio paraguayo, aunque no se esperan lluvias o tormentas eléctricas hoy.

Sin embargo, mañana se registrarían precipitaciones dispersas en principalmente en el centro y sur del país - incluyendo a Asunción - y el viernes las lluvias se extenderían a gran parte del resto del país, acompañadas por tormentas.

Temperaturas cambiantes

Aunque la mañana de hoy aún registra un ambiente frío - con una temperatura de 8 grados centígrados en Asunción antes del amanecer – , se espera un leve aumento de la temperatura con relación a días anteriores.

Las temperaturas máximas anunciadas para hoy son de 22 grados en la capital, 21 en Ciudad del Este, 20 en Encarnación y hasta 25 en el Chaco.

CiudadTemperatura mínima del miércolesTemperatura máxima del miércoles

Concepción

13 °C

23 °C

San Pedro

11 °C

23 °C

Caacupé

8 °C

21 °C

Villarrica

8 °C

21 °C

Coronel Oviedo

8 °C

21 °C

Caazapá

7 °C

21 °C

Encarnación

7 °C

20 °C

San Juan Bautista

7 °C

20 °C

Paraguarí

8 °C

21 °C

Ciudad del Este

8 °C

21 °C

Asunción

8 °C

22 °C

Pilar

7 °C

20 °C

Pedro Juan Caballero

13 °C

22 °C

Salto del Guairá

10 °C

22 ºC

Pozo Colorado

12 °C

21 °C

Fuerte Olimpo

16 °C

25 °C

Mariscal Estigarribia

14 °C

21 °C

Los índices serían aún más altos mañana, con una máxima de 24 grados en Asunción. Sin embargo, el viernes la temperatura volvería a bajar y se espera una máxima de 19 grados y una mínima de 15 en la capital.