Meteorología: clima estable en Paraguay, ¿pero cuándo habrá nuevas tormentas?

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables y neblina en la mayor parte del territorio paraguayo, aunque no se esperan lluvias o tormentas eléctricas hoy.
Sin embargo, mañana se registrarían precipitaciones dispersas en principalmente en el centro y sur del país - incluyendo a Asunción - y el viernes las lluvias se extenderían a gran parte del resto del país, acompañadas por tormentas.
Temperaturas cambiantes
Aunque la mañana de hoy aún registra un ambiente frío - con una temperatura de 8 grados centígrados en Asunción antes del amanecer – , se espera un leve aumento de la temperatura con relación a días anteriores.
Las temperaturas máximas anunciadas para hoy son de 22 grados en la capital, 21 en Ciudad del Este, 20 en Encarnación y hasta 25 en el Chaco.
|Ciudad
|Temperatura mínima del miércoles
|Temperatura máxima del miércoles
Concepción
13 °C
23 °C
San Pedro
11 °C
23 °C
Caacupé
8 °C
21 °C
Villarrica
8 °C
21 °C
Coronel Oviedo
8 °C
21 °C
Caazapá
7 °C
21 °C
Encarnación
7 °C
20 °C
San Juan Bautista
7 °C
20 °C
Paraguarí
8 °C
21 °C
Ciudad del Este
8 °C
21 °C
Asunción
8 °C
22 °C
Pilar
7 °C
20 °C
Pedro Juan Caballero
13 °C
22 °C
Salto del Guairá
10 °C
22 ºC
Pozo Colorado
12 °C
21 °C
Fuerte Olimpo
16 °C
25 °C
Mariscal Estigarribia
14 °C
21 °C
Los índices serían aún más altos mañana, con una máxima de 24 grados en Asunción. Sin embargo, el viernes la temperatura volvería a bajar y se espera una máxima de 19 grados y una mínima de 15 en la capital.