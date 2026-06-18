Meteorología anuncia tormentas, vientos de 90 km/h y descenso de temperatura, esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso a las 19:55 y anuncia el ingreso de un sistema de tormentas eléctricas que avanza con rapidez sobre el territorio nacional.

El fenómeno climatológico provocará lluvias intensas, descargas eléctricas, la caída puntual de granizos y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h, seguido de un marcado descenso de la temperatura.

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Los núcleos de tormenta ya comenzaron a manifestarse en el suroeste de la región Oriental. Según se prevé, el tiempo severo se desarrollará de forma puntual durante el resto de la noche de hoy.

Así se comportará el sistema de tormentas

El boletín especial emitido por la institución detalla que el sistema se caracteriza por su velocidad de desplazamiento. El frente ingresará en dos bloques geográficos de manera simultánea antes de la medianoche.

En la región Oriental, fecta directamente al departamento de Ñeembucú, el oeste de Misiones y el suroeste de Paraguarí.

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Mientras que en la región Occidental, el temporal ingresará por el departamento de Presidente Hayes y el sector sur de Boquerón.

Según las proyecciones técnicas, la masa de tormentas avanzará con fuerza hacia el centro del país durante las primeras horas de la madrugada de este viernes y alcanzará Asunción y al departamento Central.

Se prevé acumulados de agua que oscilarán entre los 20 y 70 milímetros.

Mejoría el viernes y desplome térmico el fin de semana

La meteoróloga de turno de la DMH, Celia Sanguinetti, explicó que se espera que para la tarde y noche del viernes el riesgo de tormentas eléctricas disminuya, y se dará paso a un cielo mayormente nublado.

El viento traerá una masa de aire frío. Para el sábado, Meteorología anuncia un amanecer invernal y frío en gran parte del país, con temperaturas mínimas que se ubicarán entre los 7°C y 13°C, mientras que las tardes se presentarán frescas con máximas que no superarán los 18°C.