Clima en Paraguay: nueva alerta de tormentas para Asunción y 12 departamentos

Poco antes de las 7:30 de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta por altas probabilidades de que “fenómenos de tiempo severo” sigan afectando a gran parte de Paraguay durante la mañana de hoy, luego de las lluvias y tormentas que ya comenzaron a la madrugada.

El anuncio indica que un “sistema de tormentas continúa afectando la zona de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas de hoy”.

Se esperan lluvias y tormentas eléctricas con ráfagas de viento “moderadas a fuertes” e incluso la ocasional caída de granizos en algunas zonas.

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La alerta está dirigida a Asunción y a 12 de los 17 departamentos del país: San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Central, Ñeembucú, Presidente Hayes y el sur de Boquerón.

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¿Va a llover durante el partido de la Albirroja?

En conversación con ABC Color este viernes, el meteorólogo Juan Gamarra dijo que las lluvias y tormentas persistirían sobre el centro, sur y este del país -incluyendo a Asunción y el departamento Central– durante toda la mañana.

En horas de la tarde, el sistema de tormentas que se sitúa ahora sobre esas zonas del país se trasladará al norte y las condiciones en la capital y sus alrededores mejorarían, aunque continuarían inestables y no se puede descartar lluvias dispersas en la segunda mitad de la jornada.

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Gamarra dijo que hay “baja probabilidad” de que caigan lluvias en Asunción y sus alrededores hacia la medianoche, cuando la selección paraguaya de fútbol jugará su segundo partido en el Mundial 2026, contra Turquía.

Se intensifica el frío

Sin embargo, el meteorólogo indicó que hacia el final de este viernes los vientos comenzarán a soplar desde el sur en Paraguay, lo que traería consigo un notable descenso de la temperatura. Para la madrugada del sábado, los índices mínimos podrían ubicarse entre los 12 y 13 grados centígrados.

Según el pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología, las mínimas llegarían a 10 grados el sábado y 8 grados el domingo en Asunción, con máximas entre 17 y 21 grados.

El frío del fin de semana persistiría en la primera parte de la próxima semana, al menos hasta el martes, con temperaturas mínimas de hasta 7 grados en la capital.