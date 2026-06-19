Los ocho departamentos que están ahora en zona de tormentas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió a las 16:03 un nuevo aviso meteorológico advirtiendo sobre la persistencia de un sistema de tormentas que continúa afectando gran parte del territorio nacional.

Según el reporte oficial emitido, se prevén fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas de la jornada.

De acuerdo con el detalle técnico, el fenómeno esperado incluye lluvias acompañadas de tormentas eléctricas moderadas a fuertes, además de ráfagas de vientos también catalogadas como moderadas a fuertes.

Asimismo, las autoridades meteorológicas no descartan la ocasional caída de granizos en las áreas bajo vigilancia.

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El sistema de tormentas abarca una amplia zona de cobertura que comprende el centro, sureste, norte y este de la Región Oriental, extendiéndose también al este de la Región Occidental.

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Los departamentos específicamente bajo alerta son Concepción, San Pedro, centro y este de Guairá, Caaguazú, centro y este de Caazapá, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú.